Iceta avalaria un govern de concentració però el PSOE es nega al front comú

Miquel Iceta, a la seu del PSC Foto: ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, no ha tancat la porta i ha vist amb bons ulls un govern de concentració a Catalunya per superar l'actual crisi, tot i que ha tornat a posar de manifest la divergència d'opinions amb els seus socis del PSOE. "En una situació excepcional com l'actual, un govern de concentració no seria una cosa forassenyada sinó probablement la més raonable", ha assenyalat, precisant que aquest hauria de ser un executiu "de tothom i d'àmplies majories".L'actual clima polític és el que ha portat Miquel Iceta a plantejar la possibilitat d'explorar solucions com aquesta: "Si calibrem correctament les dificultats que ens enfrontem com a societat, com a institucions i si veiem l'embolic actual, probablement convindria un esforç d'acords amplis", ha puntualitzat el líder socialista.Iceta també ha lamentat que "en absència de política, el govern és dels jutges", i ha reblat que "tot el que està passant és conseqüència de l’error monumental de vulnerar la legalitat i de la incapacitat de la política de resoldre el problema de fons", ha afirmat el líder del PSC.Al seu torn, el PSOE ha tornat a mostrar una posició diametralment diferent a la d'Iceta i ha tancat la porta a la proposta unitària: "No donarem suport a cap candidat independentista", tal com ha indicat la vicesecretària dels PSOE, Adriana Lastra, que ha tancat la porta a la proposta del president del Parlament, Roger Torrent, de treballar per fer un "front comú pels drets i llibertat"."L'independentisme és insolidari i excloent, no hi ha cap causa d'esquerres en aquesta causa i no recolzarem cap candidat independentista", ha dit Lastra. La número 2 de Pedro Sànchez ha dit que la democràcia "no està en perill", però ha assenyalat als líders independentistes de "posar-la en risc saltant-se la Constitució i les lleis". "Mai trobaran al PSOE en causes independentistes", ha reblat. A més, també ha confirmat que no se sumaran a la proposta tancada entre Cs i PP i que no donaran suport als pressupostos del 2018.

