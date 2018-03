​L'advocat de Puigdemont confia que el jutge alemany descarti la presó provisional entre «avui i demà»

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha assegurat en una entrevista a l'ACN que "el més lògic" és que el jutge alemany permeti al president destituït sortir en llibertat amb mesures cautelars, en una decisió que ha d'arribar "entre avui i demà". Segons Alonso-Cuevillas, hi ha "mitjans menys agressius per tenir controlada una persona per evitar que fugi" que tancar-lo preventivament. "La presó provisional és la mesura cautelar més estricta, des d'Espanya en tenim una visió distorsionada perquè s'usa i se n'abusa en excés", ha afirmat.L'advocat, que ja treballa amb un equip de lletrats alemanys, ha admès que la detenció a Alemanya "complica" el cas "des del punt de vista logístic", però s'ha mostrat confiat que "en el fons no hi ha d'haver diferències" amb el que va passar el mes de novembre a Bèlgica. "La previsió és que entre avui i demà hi hagi una primera resolució sobre les cautelars, per decidir si queda sota custòdia o en llibertat i havent-se de presentar regularment a les autoritats", ha dit Alonso-Cuevillas.A partir de llavors, el jutge haurà de determinar si cursa o no l'euroordre, i la defensa de Puigdemont planteja una estratègia amb dos fronts: en primer lloc, remarcar que no hi va haver rebel·lió i, en segon lloc, advertir que el líder de JxCat no tindria un "judici just" a l'Estat espanyol.Alonso-Cuevillas ha dit que "hi ha motius per l'optimisme però també per a la preocupació" i que cal "contemplar tots els escenaris". Amb tot, segons l'advocat de Puigdemont, "tota Europa està escandalitzada amb el que està passant" a Catalunya.El lletrat ha indicat que "tots els codis penals europeus" contemplen delictes "similars" al de la rebel·lió espanyola, però que en tots "el que cal és una violència que és obvi que no s'ha produït". En aquest sentit, ha dit que el jutge que analitzi el cas haurà "d'examinar si els fets descrits" en la interlocutòria de Llarena "encaixen amb algun precepte del seu codi penal".I, segons Alonso-Cuevillas, encara que es pugui intentar vincular la rebel·lió espanyola amb el delicte alemany "d'alta traïció", no es podrà demostrar violència. L'advocat de Puigdemont també ha recordat que "la justícia alemanya és independent, hi ha divisió de poders, no només sobre el paper, sinó efectiva".El segon angle de la defensa se centrarà a advertir que el president destituït no tindria un judici "just" i amb "prou garanties" si és entregat a Espanya. Per Cuevillas, "sobre el paper" l'Estat espanyol és un dels "més garants d'Europa" però "a la pràctica això no sempre es respecta i amb aquesta causa no s'està respectant".Alonso-Cuevillas ha dit que no ha pogut parlar encara amb el seu client, i que espera poder-ho fer aquesta tarda, quan viatjarà cap a Alemanya. "Sé que està en condicions òptimes, seré i tranquil dins de la gravetat de la situació", ha explicat.

