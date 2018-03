La Fiscalia veu «improbable» una decisió sobre l'extradició de Puigdemont aquesta setmana

Carles Puigdemont, a Ginebra Foto: ACN

La Fiscalia alemanya veu "improbable" que aquesta setmana es produeixi una decisió sobre l'extradició a l'estat espanyol des d'Alemanya del president Carles Puigdemont, tal i com ha advertit aquest dilluns una portaveu de la Fiscalia del nord del país. El president català a l'exili va ser detingut aquest diumenge en una àrea de servei de l'autopista A7, després d'entrar al país per Dinamarca.Ara, la Justícia alemanya ha de decidir si manté a Puigdemont detingut fins que es decideixi la seva entrega a l'estat espanyol. Si el president accepta l'entrega, el termini és de deu dies. En cas contrari, la decisió ha de prendre's en un màxim de 60 dies. La portaveu, però, ha recordat que hi ha hagut processos que s'han allargat durant "més temps", tot i que ha manifestat que espera que el cas es solucioni en el temps establert.Puigdemont ha de comparèixer aquest dilluns davant el jutge de Tribunal d'instrucció de Neumünster, proper al centre penitenciari on es troba reclòs. Aleshores, el jutge haurà de confirmar la seva identitat, analitzar les raons de la detenció i dictaminar si el manté sota custòdia policial fins que es resolgui el cas. Fonts consultades asseguren que existeix la possibilitat que el tribunal pugui posar en llibertat Puigdemont, però no seria una decisió "normal" segons declara aquesta portaveu de la Fiscalia General a Schleswig.Si la Justícia alemanya decideix mantenir Puigdemont empresonat preventivament, haurà de tornar al centre penitenciari. Després del seu pas davant el Tribunal de primera instància i una vegada la Fiscalia presentés el procés d'extradició, li tocaria el torn al Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que haurà de revisar la documentació espanyola del cas per veure si l'extradició està justificada. En el cas que no hi hagi cap impediment legal per a l'extradició, la Fiscalia de Schleswig serà qui tingui l'última paraula sobre l'entrega de Puigdemont.

