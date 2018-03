Cops de porra al cap i conducció temerària: tornen les crítiques per l'actuació dels Mossos

VÍDEO Cops i corredisses al carrer València de Barcelona. Alta tensió als voltants de la delegació del govern espanyol a Catalunya https://t.co/v2cNCUr6Do pic.twitter.com/Jdl4Ey2zPo — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

Vui denunciar un mosso k ma obert el cap si algu te video k mel passi moltes gracies pic.twitter.com/AlYafl3IhJ — pau pedrosa (@PauPedrosa) 25 de març de 2018

Alguns protestants van arrossegar contenidors d'escombraries al carrer, i van llençar pintura, ous i ampolles de vidre

Moments de molta tensió a la manifestació d'aquest diumenge a Barcelona Foto: José Gutiérrez

Els sindicats asseguren que "no és fàcil" ser mosso d'esquadra avui dia i mostren tot el suport als membres del cos que van participar en el dispositiu

Reflexions sobre la manifestació d’ahir a Barcelona i algunes valoracions. https://t.co/VJQd4XqbXk — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albert_dmcat) 26 de març de 2018

La bona reputació del cos dels Mossos d'Esquadra darrerament torna a estar en qüestió per les seves actuacions. Ni l'operatiu durant els atemptats de Barcelona i Cambrils, ni el paper contraposat al de la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'1-O serveixen, aquest dilluns, per sufocar les crítiques per les càrregues policials i la tensió que milers de ciutadans van viure aquest diumenge, durant les concentracions que es van realitzar arreu del país, i sobretot a Barcelona, en suport del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, detingut a Alemanya La seva actuació policial ha estat altament criticada a les xarxes socials, així com també per partits polítics i associacions en defensa dels drets humans, ja que va acabar amb diverses càrregues policials, i una actuació contundent de diferents agents del cos. Segons ha denunciat la CUP, tot i que també el Centre per la defensa dels drets humans Irídia, els Mossos van proferit cops de porra al cap d'alguns manifestants, una actuació totalment allunyada dels protocols policials, a part d'exhibir escopetes de boles de goma (prohibides pel Parlament des de 2014) i, tal com reflecteixen alguns vídeos, exercir una conducció "temerària" i a gran velocitat per alguns carrers, com a estratègia de dispersió. El Síndic de Greuges també ha anunciat que actuarà d'ofici per investigar els fets. Això, lamenten, atempta contra la integritat física dels manifestants i, per aquest motiu, ja han demanat explicacions als responsables de l'operació i, en el cas dels anticapitalistes, també la dimissió d'Enric Millo. Amb el 155, el Ministeri d'Interior va assumir la coordinació de les forces de seguretat a Catalunya i va impulsar el cessament de qui va ser el seu director, Pere Soler, així com del major Josep Lluís Trapero.Per la seva part, un portaveu el cos de Mossos d'Esquadra ha explicat aque la decisió de carregar es va prendre després de patir el llançament de diversos objectes i d'avisar per megafonia, i perquè diversa gent va intentar, per la força, creuar la línia policial que protegia la zona. A més, la maniobra que van portar a terme les furgonetes estava "controlada" i respon a una estratègia de dispersió.La detenció de Puigdemont ha tornat a encendre la mobilització social, i ho ha fet des de la ràbia i la indignació. Aquest diumenge, diverses convocatòries van portar el sobiranisme al carrer, i aquestes es van radicalitzar amb el pas de les hores, quan membres dels CDR van animar a ocupar les subdelegacions del govern espanyol de Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Si bé ho van aconseguir en alguns punts, a la capital catalana va ser on es van acumular la major part de disturbis, que van acabar amb nou detinguts i centenars de ferits . Entre ells, segons ha denunciat ERC, un dels seus militants, que ha acabat ferit al cap. Per això, han exigit el cessament immediat dels responsables de l'actuació.Va ser en aquest punt on es va incrementar la tensió, amb càrregues i el dispar de salves per evitar que els manifestants accedissin a l'edifici. Amb el pas de les hores, alguns protestants van arrossegar contenidors d'escombraries al carrer, i van llençar pintura, ous, ampolles de vidre i esprai antipersones contra els agents. Per la seva part, els Mossos van respondre amb noves càrregues, intentant dispersar els manifestants a cops de porra i fent "esses" al carrer amb les furgonetes de la BRIMO a gran velocitat. La mitjanit va tancar unes protestes criticades per ambdues parts. El moviment pacífic que el sobiranisme abanderava es va començar a esquerdar.Diversos sindicats de Mossos d'Esquadra han defensat la tasca dels agents durant aquests dies, posant de relleu que es tracta d'una "feina" que no poden incomplir. "No ens podem quedar de braços plegats deixant que un ciutadà cali foc a la subdelegació del govern espanyol", ha explicat ael portaveu de la Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya, Josep Miquel Milagros.En aquest punt, ha dit, "no hi ha uns Mossos d'abans i uns Mossos d'ara", malgrat ho pensi part de la ciutadania, i ha defensat que el cos va ser "igual de professional" durant els atemptats o l'1-O que ara, tot i que ha assumit que les càrregues no agraden a ningú: "Ens dol molt veure les imatges de diumenge, i des del sindicat demanem que les organitzacions pacífiques recondueixin la gent, i ens deixin fer la nostra feina".També ho han afirmat el Sindicat Autònom de Policia i la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya, que han recordat que "no és fàcil" ser mosso d'esquadra avui dia, i han mostrat tot el suport als membres del cos que van participar en l'operatiu. Així mateix, han fet una crida per "actuar amb calma i serenor", ja que això, si no, "complica" la seva tasca, i han dit que "una politització" de l'actuació policial "no beneficia, en cap cas, la funció policial". En aquesta línia, el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha demanat suport als polítics i organitzacions socials perquè "no es polititzi la policia".Fins el moment, ha destacat Milagros, totes les manifestacions i concentracions dirigides per l'ANC i Òmnium Cultural havien estat "sota control". En aquestes, ha recordat, "no hi havia violència", i els catalans havien demostrat al món que podien manifestar-se de forma pacífica i respectuosa. Amb l'auge dels CDR, però, considera que això ha canviat, ja que s'ha donat via lliure als "quatre antisistema de sempre", que són infiltrats que "busquen crear el conflicte".Una visió compartida pel coordinador de Mossos per la República, Albert Donaire, que a través d'un vídeo ha valorat la situació que es va viure diumenge, ha demanat "unitat" als partits polítics, i ha afirmat que, "per quatre eixelebrats que hi ha en una manifestació, pagui tot el poble i es criminalitzi tothom". Donaire també ha demanat que la ciutadania sigui "conscient" que els Mossos estan en una "situació molt delicada", i ha afirmat que, si bé hi ha agents que no han actuat bé, aquests no són el conjunt.Donaire també ha estat crític amb els agents que conduïen temeràriament pel carrer, així com els que van realitzar un ús irregular de la porra o no anaven identificats: "No es poden veure policies sense anar correctament identificats o policies colpejant de dalt a baix; aquests es ban excedir i, per tant, s'ha de depurar responsabilitats". Així mateix, s'ha preguntat: "S'han parat a pensar que si algú s'entrebanca, la furgoneta tindria temps de parar?".Pel que fa a les identificacions, els sindicats han defensat que són correctes, però han recordat que aquestes estan a l'esquena i que, el que no es pot pretendre quan s'està fent un cordó de seguretat, és que l'agent es giri. Respecte d'això, però, diversos ciutadans van denunciar que aquesta no era visible, o que no portaven número d'identificació.

