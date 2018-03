Ciutadans demana la dimissió de Roger Torrent

Inés Arrimadas, en la compareixença al Parlament Foto: ACN

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha exigit la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, i ha avançat que demanaran empara al Tribunal Constitucional perquè consideren que té una actitud "arbitrària" i que els seus discursos són "mítings d'ERC que fan créixer la divisió" a Catalunya i que criden a "desobeir els tribunals".No és la primera vegada que Ciutadans sol·licita la dimissió d'un president del Parlament. De fet, ja va demanar la de Carme Forcadell durant la passada legislatura. Arrimadas ha insistit que la conducta de Torrent és "arbitrària" i que precisament per això la voluntat de Ciutadans ha estat reunir-se amb ell per demanar-li que plegui. El contacte s'ha produït finalment per telèfon. Segons la líder del partit taronja, el president del Parlament hauria d'estar buscant "solucions transversals acordades amb tots i legals".La líder del grup més nombrós a la cambra ha afirmat que Torrent "ha traspassat tots els límits al capdavant del Parlament" i que "l'ha bloquejat" perquè ha proposat tres candidats a la presidència de la Generalitat que no podien ser presidents, en referència a Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull. El motiu principal pel qual ha demanat personalment la seva dimissió, remarca Arrimadas, és l'actitud "arbitrària" del president del Parlament: "No ha convocat els plens d'acord uns criteris tècnics i reglamentaris i ha canviat l'agenda parlamentària segons el calendari judicial".Es referia, en concret, a la petició de ple que va fer Ciutadans el passat 13 de març i en la qual sol·licitava la compareixença de Torrent, una exigència que no va ser admesa a tràmit per la mesa perquè el reglament no contempla aquest format. Sí es va mantenir, però, la petició de ple, que encara no ha estat fixat perquè entremig es va convocar la sessió d'investidura de Turull. Ciutadans lamenta ara que s'atengui abans la petició del ple urgent dels independentistes per protegit els drets dels presos que no pas la seva, que estava feta amb anterioritat.Per tot això, Arrimadas ha sentenciat que Torrent "no està a l'altura", que no pot estar al capdavant del Parlament una persona que "fa d'advocat de l'expresident Carles Puigdemont" i que fa servir la mesa del Parlament per fer "mítings d'ERC" en comptes de "donar la cara".

