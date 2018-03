Ponsatí intentarà evitar l'extradició des d'Escòcia: «És una persecució política»

Clara Ponsatí a l'acte de protesta per reclamar l'alliberament dels presos el 28 de febrer Foto: ACN

Clara Ponsatí ha anunciat que intentarà evitar la seva extradició a Espanya des d'Escòcia, al·legant que dubta de la "independència" de la justícia espanyola, segons ha indicat aquest dilluns el seu advocat, Aamer Anwar. "És una persecució política, un intent sistemàtic per criminalitzar el desig d'independència", ha denunciat a la radio BBC el també rector de la Universitat de Glasgow."Nosaltres creiem que si és enviada de retorn a Espanya patirà un tracte inhumà i degradant i que la independència de la justícia a l'estat espanyol no pot donar-se per garantida", ha sostingut. L'advocat ha avançat que Ponsatí, que és professora a la Universitat escocesa de Saint Andrews, es presentarà davant un tribunal a Edimburg i demanarà la seva llibertat sota fiança.Aquest diumenge, la Policia d'Escòcia va informar que s'havia posat en contacte amb el seu advocat per detenir la consellera destituïda d'Educació en virtut d'una euroordre rebuda. Per la seva banda, la ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va donar suport el diumenge passat via Twitter a l'autodeterminació de Catalunya i va rebutjar la decisió de l'estat espanyol de "detenir i empresonar" líders independentistes, si bé va dir que no pot fer res davant una euroordre com la que reclama la detenció de Ponsatí.

