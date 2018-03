El PP avisa els líders independentistes que acabaran com els etarres

El diputat del Partit Popular Alejandro Fernández ha comparat aquest dilluns els líders independentistes amb la kale borroka (la violència als carrers a Euskadi) i ha assegurat que estan "condemnats" a acabar igual que els simpatitzants d'ETA. "Acabaran davant de la Justícia i sense aconseguir cap dels seus objectius polítics", ha afirmat. En aquest sentit, demana a les "formacions separatistes" que "renunciïn a la batasunització" i que escullin el camí de "formar immediatament un govern legal en la seva configuració i per complir la llei en les seves polítiques".El popular ha afirmat que "és evident" que diumenge hi va haver violència als carrers i que la situació s'ha agreujat. En aquesta línia ha criticat que el col·laborador de TV3 Jair Domínguez i el "terrorista condemnat" Arnaldo Otegi animessin, segons ell, a la violència i ha recordat que Carles Puigdemont va fer unes "declaracions irresponsables" al dir que "la violència ara no toca". Tot seguit, el popular s'ha preguntat: "Què vol dir que "ara" no toca. Vol dir que algun dia tocarà?".El col·laboradaor del programa d'humor Està Passant de TV3 va advertir en un post al seu compte personal d'Instagram que al final "hi haurà morts, n'hi haurà morts i serà terrible perquè, en el fons, no ens agrada la violència. Però ens han dut al límit i ara per fi hem descobert que la República no es construeix amb llacets i manifestos, sinó amb sang i foc".Fernández ha afirmat que el més convenient seria que el president del Parlament, Roger Torrent, obrís una nova roda de contactes per tal de "trobar un candidat que no tingui comptes pendents amb la justícia". El Partit Popular també ha fet una crida a les formacions independentistes a adonar-se'n que la "confrontació amb Espanya ha fracassat" i que "l'Europa democràtica dona un suport claríssim i explícit a la Justícia espanyola".

