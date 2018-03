Treballadors del Parlament i la Generalitat reclamen la «llibertat» dels presos polítics

Treballadors de la Generalitat protestant a Girona Foto: ACN

Treballadors i diputats reclamen «llibertat» per als presos polítics davant del Parlament https://t.co/UizvYNxZV8 pic.twitter.com/kLGBMJcM3g — NacióDigital (@naciodigital) 26 de març de 2018

Un grup de treballadors del Parlament s'ha concentrat aquest dilluns al migdia a les portes de l'edifici. Alguns d'ells amb llaços grocs a la roba, han arrencat la concentració, de pocs minuts, en silenci i hi han posat punt i final amb aplaudiments i crits de "llibertat". Diputats de JxCat com Elsa Artadi i Eduard Pujol; els republicans Jenn Díaz i Ferran Civit; i Vidal Aragonés en nom de la CUP, i treballadors dels grups parlamentaris, s'han afegit a la concentració d'aquest migdia, després de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i tres dies després que el Tribunal Suprem enviés a presó sense fiança Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa.A banda del Parlament, treballadors de la delegació de la Generalitat a Girona han demanat l'alliberament de Carles Puigdemont. Unes 200 persones s'han concentrat davant de la seu amb llaços grocs, caretes de Carles Puigdemont i cartells en alemany on demanaven deixar en llibertat el president cessat.En la lectura del manifest, han denunciat de nou la "persecució política" de l'Estat així com un augment del "setge" judicial amb l'entrada a presó de polítics catalans divendres passat. Els treballadors públics han qualificat la situació de "vergonyosa" davant el que consideren una "injusta justícia espanyola" i han advertit que no es deixaran "sotmetre ni humiliar" per aquells que "empresonen les idees i la paraula".També han fet una crida a tots els treballadors, "siguin o no siguin independentistes", per defensar "la llibertat i la democràcia". Un cop acabat l'acte, s'han dirigit en una marxa silenciosa cap a la plaça del Vi. S'han sumat així a la protesta dels encausats pels talls de vies durant la vaga del 8-N convocada també al migdia.

