El govern alemany obre la porta a l'extradició: «S'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol»

El govern alemany ha recalcat aquest dilluns que l a detenció per part de la policia del país del president català a l'exili, Carles Puigdemont , no interferirà en les relacions bilaterals que l'executiu d'Angela Merkel manté amb Espanya i ha defensat que el cas ha de resoldre's "sobre la base del dret espanyol".Amb un rotund "no" ha contestat el portaveu de l'executiu alemany, Steffen Seibert, durant una compareixença rutinària davant la premsa a Berlín a un periodista que li ha preguntat si considera que l'arrest podria afectar a la tradicional bona relació entre Berlín i Madrid. El portaveu de Merkel ha insistit una vegada més que el procés català constitueix un assumpte de política interna que ha de ser abordada en el marc de la justícia espanyola."Espanya és un Estat democràtic. Aquest conflicte s'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol", ha asseverat Seibert, per a continuació recordar que el govern alemany dona suport a la postura adoptada per l'executiu de Mariano Rajoy. A més, Seibert ha evitat les comparacions entre l'estat espanyol i Turquia, assegurant que estan "fora de lloc".Des del Ministeri de l'Interior alemany han evitat comentar per què altres països pels quals va passar Puigdemont des de la seva sortida de Finlàndia, com per exemple Dinamarca, no van procedir a la seva detenció en compliment de l'ordre d'arrest dictada el divendres passat per la justícia espanyola.Puigdemont va ser interceptat el matí del diumenge en una àrea de servei al costat de l'autopista AP-7 després d'ingressar des de Dinamarca a Alemanya per la frontera nord en resposta a una ordre de captura europea activada pel Tribunal Suprem espanyol dos dies enrere. La justícia alemanya haurà de decidir ara si manté a la presó preventiva el polític català.Una portaveu de l'oficina del fiscal ha indicat a DPA que la vista inicial per a l'extradició de Puigdemont no és probable que es produeixi abans de la tarda d'aquest dilluns. En teoria, el tribunal té fins abans de mitjanit per celebrar aquesta audiència.

