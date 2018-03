ERC no es mulla amb la investidura de Puigdemont i crida a blindar els drets de tots els electes

ERC no es mulla per ara en quin hauria de ser el candidat ara a l'alternativa. I en concret, respecte a Carles Puigdemont, a qui han tornat a posar sobre la taula tant JxCat com la CUP o, en l'àmbit social, l'ANC , el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, considera que, "per davant de tot", cal treballar perquè tant ell com la resta de presos "surtin en llibertat" i, en aquest sentit, ha apuntat que el seu advocat ha afirmat que "la prioritat és la seva defensa personal".D'aquesta manera, ha posat en volar que l'ONU ha donat la raó a l'independentisme pel que fa a la defensa dels drets polítics de Jordi Sànchez, resolució que el dirigent dels republicans fa extensiva a la resta d'electes presos i, per això, insta a vetllar per "fer possible els seus drets". En aquest sentit, JxCat, ERC i la CUP han registrat dues resolucions en què ho defensen i volen que es votin en un ple urgent . I en el cas concret de Puigdemont, els republicans estan "pendents" de la seva situació i "en contacte amb el seu entorn i el seu partit".Preguntat per la proposta de la CUP per tal d'entrar a la mesa i fer efectiva la investidura de Puigdemont, ha apostat per "fer valer la majoria aconseguida el 21-D en tots els àmbits, també a la mesa" i ha considerat que el fet "que tothom vulgui implicar-se al màxim és positiu", però considera que "la majoria independentista ja hi és a la mesa", motiu pel qual no ha donat recorregut a l'oferiment del diputat Carles Riera.Sigui com sigui, Sabrià lamenta que "la democràcia està sent atacada" i s'"estan en perill el perill i tots els drets fonamentals", motiu pel qual, referint-se al front comú impulsat pel president del Parlament, Roger Torrent , considera que "cal una resposta conjunta de tota la societat catalana, tan àmplia com altres cops" i, en aquest sentit, s'ha referit a les plataformes contra la guerra a l'Iraq, els atemptats a l'11-M o la sentència de l'Estatut o per la defensa de l'escola catalana. "Estan en perill els fonaments de l'estat de dret", ha etzibat, i ha valorat que alguns sindicats, patronals, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, o altres partits ja hagin agafat el guant."Quan som més forts, és quan la ciutadania i la societat treballen conjuntament", ha apuntat, i ha celebrat que cada cop més gent vegi que "no hi ha futur a l'estat espanyol". Ara bé, no ha volgut concretar tampoc fins on ha d'arribar la col·laboració de les parts incloses en aquest front comú -sobretot en referència a si s'ha de traslladar a un Govern-, ja que "cadascú ha de decidir fins a quin punt és capaç de portar-ho". De fet, ha explicat que la intenció segueix sent conformar un executiu que treballi per la República.Preguntat pels detinguts i ferits durant les mobilitzacions convocades pels Comitès de Defensa de la República, Sabrià ha fet una "crida a la calma i a la responsabilitat", ja que "totes les respostes han de ser cíviques, transversals, democràtiques i sempre pacífiques", atès que "no són imatges positives" les que es van veure diumenge. Ha declinat, però, fer responsable en concret als Mossos o als manifestants, ja que "el repte no és buscar responsables". "Totes aquestes imatges no ens afavoreixen, que tothom faci el possible perquè no es tornin a repetir", ha insistit.Pel que fa a la situació de la secretària general, Marta Rovira, no ha volgut concretar on es troba, tot i que sí que ha explicat que "està bé" i s'ha posat en contacte amb el partit, a qui li ha traslladat les ganes de "seguir exercint" com a líder de la formació, des de l'exili. En línia amb la renovació del partit arran dels últims esdeveniments, que va portar Pere Aragonès a ser nomenat adjunt a la presidència dels republicans, aquest dilluns també s'ha fet oficial que la directora general de Joventut, Marta Vilalta, passarà a ser la nova portaveu.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)