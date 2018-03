​Podem insisteix en vetar un candidat de Junts per Catalunya

Pablo Echenique i Xavier Domènech en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha dit aquest dilluns que la seva formació manté el veto a Junts per Catalunya (JxCat) per donar suport a un candidat d'aquest grup parlamentari. Ha avisat que "no donen els números" per a la formació d'un Govern no independentista, però ha indicat que Catalunya en Comú-Podem estaria disposada a parlar amb ERC i el PSC per explorar la via "d'un govern progressista transversal"."El PDECat defensa polítiques econòmiques que van molt malament a la gent normal i nosaltres no infringirem danys sobre les classes populars catalanes per donar suport a una persona del seu partit", ha subratllat Echenique, en una entrevista a Los Desayunos de TVE . Ha afirmat que a Catalunya existeixen dos blocs "brutalment enfrontats" als quals ha definit com a "bloc independentista" i "bloc monàrquic" i ha dit que "l'única manera" que s'acabi el conflicte català és que s'"acabi" la política de blocs.En aquesta línia, Echenique ha criticat l'aliança d'ERC amb el PDECat, al qual ha titllat de "partit de les retallades i les càrregues policials", i ha defensat que aquesta lògica "es trenqui" per a la tornada a la normalitat a Catalunya.També ha parlat sobre el vot en contra de Catalunya en Comú-Podem a la candidatura a la presidència de la Generalitat de Jordi Turull, al qual ha definit com a "neoliberal", i ha recalcat que "no donen els números" per evitar que hi hagi un acord entre el bloc independentista, encara que ha desitjat que en el futur "es trobi" una via per formar un Govern progressista.Per la seva banda, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, ha insistit que els socialistes catalans del PSC en cap cas donaran suport a cap candidat independentista perquè l'independentisme és "insolidari i excloent"."No tenim res a veure amb la causa independentista. Que ningú ens busqui allà", ha assegurat en roda de premsa a la seu del PSOE de Madrid, dies després que el líder del PSC, Miquel Iceta, cridés a acostar posicions per poder segellar una gran aliança entre partits catalanistes.

