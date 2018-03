JxCat, ERC i CUP demanen «garantir» els drets de Puigdemont fins que no sigui alliberat

Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP han presentat dues propostes de resolució conjuntes després de l'empresonament de Carles Puigdemont a Alemanya i la privació de llibertat de cinc dirigents independentistes per part del Tribunal Suprem . La primera d'elles estableix la reclamació de la llibertat "immediata" de tots ells, i destaca que cal "garantir" els drets polítics de Puigdemont i de Jordi Turull mentre estiguin empresonats.La segona proposta es refereix a Jordi Sànchez, que va ser candidat a la presidència de la Generalitat però que va renunciar a la investidura perquè el Suprem no el va deixar en llibertat. El número dos de JxCat va presentar un recurs al comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, que el va admetre a tràmit i que va instar l'Estat a prendre les mesures necessàries per garantir-li els drets polítics . La defensa de Sànchez va anunciar davant del Suprem que l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) tenia intenció de deixar l'escó al llarg de les properes setmanes.La proposta sobre Puigdemont i Turull recorda, en l'exposició de motius, el text que la cambra va aprovar l'1 de març , en la qual es constata que el president a l'exili té la majoria parlamentària "suficient" per poder ser investit. Aquesta part de la proposta no està establerta en la part resolutiva de la resolució, de manera que no es tracta de cap posicionament efectiu per investir de nou Puigdemont, el nom del qual és defensat per la seva candidatura com una opció viable després de l'empresonament.

