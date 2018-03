Els advocats veuen «desproporcionada i inconvenient» la presó dels líders independentistes

El logo del Col·legi d'Advocats Foto: Arxiu ND

Els degans dels Col·legis de l'Advocacia de Catalunya han qualificat aquest dilluns de "desproporcionada i inconvenient" la presó provisional contra els cinc líders polítics empresonats divendres per ordre del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena.En aquest sentit, asseguren que "no es donen els supòsits per aplicar-la" i "res ha canviat des de les anteriors decisions que els deixaven en llibertat, com tampoc s'ha individualitzat cap argument respecte cadascun d'ells que permeti privar-los de tan fonamental dret". També afirmen que "sense violència no hi ha rebel·lió, i els dubtes tant materials com jurídics sobre la seva existència no podrien articular-se en contra dels investigats". En un comunicat , el Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) creu que la presó provisional ha de ser una "mesura restrictiva i excepcional, tractada amb especial cura" perquè no sigui considerada un "abús", i tampoc "pot limitar drets fonamentals civils". Així, recorda que el Comitè de Drets Humans de l'ONU va demanar fa uns dies a l'estat que garanteixi els drets polítics de Jordi Sànchez, i per això reclamen que els polítics electes "puguin exercir els seus legítims drets civils de representativitat política, per respecte a ells mateixos i als qui els han votat".Per tot això, reclamen una "reflexió seriosa" sobre algunes de les recents decisions del tribunal, que han provocat "seriosos dubtes i retrets" d'institucions garants dels drets humans i operadors jurídics independents. Demanen que es deixin sense efecte algunes decisions i que no es repeteixin en el futur.Finalment, demanen una oportunitat pel dret i que políticament hi hagi "intel·ligència" per superar el conflicte, "amb respecte a les lleis i sense unilateralitats", i que es tinguin en compte els interessos col·lectius. "Un poble que s'esforça per conviure en pau, que practica els valors de la solidaritat i posa la llibertat per davant de tota fórmula de convivència, mereix una resposta de qualitat que només la política, i no la justícia, li pot proporcionar", finalitza.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)