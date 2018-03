L'escriptor xilè Luís Sepúlveda: «Somio visitar Catalunya i dir que soc en una República»

13:15 JxCat, ERC i la CUP reclamen un ple urgent per protegir els drets dels presos. Els independentistes volen que en la sessió es debati l'informe del Síndic de Greuges sobre les càrregues policials de l'1-O. Informa Sara González.

13:11 La número 2 del PSOE, Adriana Lastra, insisteix que el PSC no donarà suport a cap candidat independentista. "Que ningú ens busqui allà", assegura.

13:07 El Centre de defensa dels drets humans Irídia critica que els Mossos hagin donat cops de porra al cap d'alguns manifestants i la conducció "temerària" d'algunes furgonetes, i no descarta emprendre accions legals contra els agents que van agredir periodistes.

12:59 El president de Cs, Albert Rivera, ha celebrat la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya i ha criticat les mobilitzacions que es van viure a Catalunya després que fos arrestat. "El nacionalisme és el que vam veure ahir als carrers de Barcelona, odi i enfrontament", ha manifestat Rivera. També ha dit que cal "prendre's seriosament l'amenaça del nacionalisme" si no es vol viure en una "inestabilitat permanent".

12:53 El govern alemany, sobre l'arrest de Carles Puigdemont: "S'ha de solucionar sobre la base del dret espanyol". El portaveu de l'executiu de Merkel, Steffen Seibert, afirma que l'arrest no interferirà en les relacions bilaterals amb Espanya.



12:41 El PP reclama a l'independentisme que "renunciï a la kale borroka" i denuncia la "batasunització" del procés.

12:29 ÚLTIMA HORA La vista de Puigdemont no serà fins a la tarda, segons la fiscalia alemanya, i la detenció s'allarga fins a mitjanit.

12:27 A les 12 del migdia, els treballadors i alguns diputats del Parlament han fet una aturada i cinc minuts de silenci en defensa de les institucions i per reclamar la llibertat dels presos polítics. 📸Treballadors i treballadores i diputats i diputades del #Parlament fan cinc minuts de silenci en defensa de les institucions i per reclamar la #LlibertatPresosPolítics. Us volem a casa! 🎗 pic.twitter.com/KELKru53nd — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 26 de març de 2018

12:13 ÚLTIMA HORA El Parlament celebrarà un ple el 5 d'abril. A banda, JxCat, ERC i CUP demanen un ple urgent per aquesta setmana, una sessió en la qual es portarà l'informe del Síndic de Greuges sobre l'1-O.

12:11 Uns 150 manifestants aixequen la protesta a l'A-2 entre Alcarràs i Soses, després de cremar pneumàtics. El trànsit es reprendrà en breu.

12:08 ​Podem insisteix en vetar un candidat de Junts per Catalunya. El secretari d'Organització del partit, Pablo Echenique, afirma que Catalunya en Comú-Podem està disposada a explorar la via "d'un govern progressista transversal" amb ERC i el PSC.

12:02 De Companys a Puigdemont: trajectòries amb paral·lelismes que passen per Alemanya; per Pep Martí. Tots dos van arribar a la presidència de forma accidental, van emprendre el camí de l'exili i es va concretar la detenció al país germànic, després de la intervenció dels serveis secrets.

12:02 Assange retorna amb un contundent tuit sobre la Gestapo i Espanya. El fundador de Wikileaks es fa ressò de la detenció de Puigdemont.

12:00 Passen a disposició judicial quatre dels nou detinguts en les protestes de suport a Puigdemont. Les manifestacions també van deixar un centenar de ferits, la majoria dels atesos ho van ser a Barcelona, entre els quals hi ha 23 agents dels Mossos.

11:54 L'Advocacia Catalana considera "desproporcionada i inconvenient" la presó provisional contra els cinc liders polítics empresonats aquest divendres per ordre del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, i afirma que "res ha canviat des de les anteriors decisions que els deixaven en llibertat".

11:48 El camí judicial de Puigdemont, després de la declaració d'aquest dilluns. L'última paraula sobre l'extradició la tindrà la Fiscalia general de l'Estat d'Schleswig (Alemanya).

11:40 L'europarlamentari alemany de la CDU Elmar Brok creu important que l'expresident català Carles Puigdemont respongui davant la justícia a Espanya, segons unes declaracions publicades aquest dilluns en el diari regional Neue Osnabrücker Zeitung. "Puigdemont ha vulnerat inequívocament el dret espanyol i ha infringit la Constitució", ha indicat el polític del partit de la cancellera Angela Merkel.

11:27 L'europarlamentària del PNB, Izaskun Bilbao, espera que "no hagin de passar coses més greus" a Catalunya perquè "algú decideixi asseure's, dialogar i veure quina és la solució de futur", segons ha dit a Radio Euskadi.

11:01 ÚLTIMA HORA Ciutadans anuncia un acord amb el PP per aprovar els pressupostos generals del 2018.

10:55 Els diputats de JxCat estan reunits al Parlament des de les 9.30 hores.

10:20 CCOO crida a construir una resposta concertada i transversal per superar la crisis excepcional que viu Catalunya. El sindicat se sent ''interpel·lat'' per la declaració de Roger Torrent i defensa la formació d'un nou Govern.

10:16 S'ajorna una hora la reunió de la junta de portaveus que estava prevista a les deu. Començarà, finalment, a les 11 h.

10:16 El cap dels Mossos, Ferran López, és reuneix amb Roger Torrent al Parlament. Informa Sara González.

09:53 El jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, dins la causa que investiga l'ocupació de les vies de l'estació de Sants durant la vaga del 8 de novembre, ha citat tots els investigats (un total de nou) per al dia d'avui (inicialment estaven citats per avui i pel proper dimecres 28 de març).

09:47 El ministre d’exteriors espanyol, Alfonso Dastis, cancel·la la seva participació al Barcelona Tribuna d'aquest dilluns.

09:26 Elsa Artadi: «Cal veure com fem Puigdemont president de veritat». La portaveu de Junts per Catalunya descarta un Govern on hi siguin els "comuns".

09:15 VÍDEO Un cotxe intenta atropellar un manifestant al centre de Tarragona; informa Jonathan Oca.

09:14 Inicien una campanya per declarar Pablo Llarena persona non grata a Das. La iniciativa ja compta amb més de 24.000 signatures.

09:05 L'ANC demana que s'investeixi Puigdemont. "Hi ha una majoria democràtica que avala que sigui proclamat president", afirma la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie.

09:04 Identifiquen un mosso que es manifestava davant de la Delegació del Govern. No consta que l'agent hagi comès cap delicte ni que estigués causant incidents.

09:03 VÍDEO Salutacions feixistes al so del «Que viva España» a l'estació de Baqueira Beret. Informa Àlvar Llobet.

08:59 PORTADES Així mostren els mitjans espanyols i catalans la detenció de Puigdemont.

08:58 Els juristes es concentraran avui al migdia a les portes dels jutjats. Crida de la Coordinació d'Advocats Catalans per reclamar que «s'aturi la violació dels drets humans dels catalans» i «l'alliberament immediat dels presos polítics»

08:56 Unes 150 persones tallen amb pneumàtics l'A-2 entre Alcarràs i Soses. Es reprenen aquest dilluns les mobilitzacions per la repressió política.

08:54 EL DESPERTADOR «L'efecte de detenir un president». L'independentisme es debat enmig d'una gran tensió entre investir Puigdemont, o ampliar marges amb el front antirepressiu de Torrent. Per Ferran Casas.

23:42 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, estén la mà al president del Parlament, Roger Torrent, per "buscar un espai de diàleg social i polític" i denuncia que "l'estat d'excepció que viu Catalunya causa dolor i indignació". L’estat d’excepció q viu Catalunya causa dolor i indignació. I precisament per això necessitem serenor, intel.ligència col.lectiva i acord polític el més ampli possible. President @rogertorrent pot comptar amb la capital d Catalunya x buscar aquest espai d diàleg social i polític https://t.co/NcCZQJrDFw — Ada Colau (@AdaColau) 25 de març de 2018

23:36 Ja no queda ningú a la plaça Imperial Tarraco però encara hi ha diversos vehicles dels Mossos davant la subdelegació del govern espanyol. Ja no queda ningú a la plaça Imperial Tarraco però encara queden alguns vehicles dels Mossos davant la subdelegació del govern espanyol https://t.co/oR5yFtPoDI pic.twitter.com/Fc1DEJty8R — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

23:34 El líder del PP, Xavier García Albiol, considera que el discurs de Torrent és "propi d'un agitador". El Presidente del @parlamentcat ha hecho un discurso propio de un agitador. Habla solo para los independentistas ignorando a más de la mitad de la población. Catalunya no necesita “frentes” necesita tender puentes y mucho diálogo. — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 25 de març de 2018

23:31 La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, carrega contra el discurs de Roger Torrent. Torrent hace un miting independentista que alimenta la confrontación y excluye a los catalanes que no tienen sus ideas. No quiere entender cuál es su papel ni qué supone ser Presidente del Parlament. Necessitem seny, reconciliació social, legalitat i normalitat institucional — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 25 de març de 2018

23:22 El SEM eleva a 87 el nombre d'atencions sanitàries per les manifestacions d'avui: 79 a Barcelona (13 d'ells Mossos d'Esquadra), 7 a Lleida i 1 a Tarragona. Actualització dades 23h: el #SEM ha realitzat en total 87 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 79 a Barcelona, totes de caràcter lleu (13 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 de març de 2018

23:22 Els CDR desconvoquen la manifestació de Barcelona. 📢 Acabem la convocatòria a #Barcelona



Condemnem la violència policial que ha produït desenes de ferides i algunes detingudes.



No torneu a casa soles! Cuidem-nos! 💪 — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) 25 de març de 2018