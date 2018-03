L'advocat de Puigdemont al·legarà a la justícia alemanya que a Espanya no tindrà un «judici just»

L'advocat de Carles Puigdemont Jaume Alonso-Cuevillas ha anunciat aquest dilluns que les al·legacions que presentarà davant de la justícia alemanya aniran encaminades a argumentar que l'expresident de la Generalitat no tindrà, a l'Estat espanyol, un "judici just". Així ho ha assegurat en una entrevista a Radio Euskadi, on ha afirmat que hi ha "motius fonamentats" que fan "sospitar" d'aquest fet, i que per això demanarà que no sigui entregat a Espanya perquè, per fer-ho, "han d'existir garanties" d'aquesta garantia judicial."Sobre el paper és evident que l'Estat espanyol té una legislació garantista, de les més garantistes d'Europa, però també em sembla evident que hi ha motius més que fonamentats que fan sospitar que no es respectaran aquestes garanties", ha afirmat.A més, sobre si creu que el delicte d'altra traïció de la legislació alemanya és comparable al de rebel·lió, ha respost afirmativament, però ha dit que aquest no és el debat: "No és una qüestió d'etiquetes". I ha afegit que, en aquest cas, el que ha de fer el jutge és examinar el relat dels fets narrats en l'euroordre i dir si, pel seu ordenament jurídic, "això seria delicte o no".Alonso-Cuevillas també ha dit que, de moment, no s'estan plantejant demanar asil polític. "Aquest no és el moment", ha assegurat, i ha dit que fins que l'euroordre no es resolgui, no serà el moment de plantejar-s'ho.

