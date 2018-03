El PP acusa TV3 d'encoratjar les protestes de suport a Puigdemont

Andrea Levy en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La sotssecretària d'Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha criticat que "TV3 va funcionar un cop més com a altaveu d'independentistes" durant les protestes d'aquest diumenge per la detenció del president català a l'exili, Carles Puigdemont . A més, ha afirmat que el president del Parlament, Roger Torrent, "no està en disposició d'ostentar aquest càrrec institucional" perquè, en la seva intervenció després de conèixer-se la detenció de Puigdemont a Alemanya , "clarament es va posicionar a favor dels independentistes"."Cal reconsiderar el paper de la televisió i la ràdio públiques a alimentar els aldarulls d'ahir", ha assenyalat Levy, per a qui és necessari "revisar quina va ser la funció" de TV3 "en donar cobertura als Comitès de Defensa de la República, assenyalar els llocs i animar a la participació" perquè, a parer seu, "aquesta no és el posicionament d'una televisió pública", que "hauria d'apel·lar a la convivència".Pel que fa al president del Parlament, ha defensat que "després de la intervenció política que va fer ahir, el senyor Torrent no està en disposició d'ostentar un càrrec institucional que requereix moderació, centralitat i per descomptat, neutralitat". En la seva opinió, "clarament es va posicionar a favor dels independentistes i va demanar un front comú dels partits independentistes", ha criticat en declaracions a Telecinco Per a Levy, amb aquesta actitud Torrent "està invisibilitzant una majoria de la societat catalana i està fent que la institució del Parlament ja no representi la majoria dels catalans"."Si vol fer mítings des del Parlament, si vol ser un càrrec polític, un líder de la independentista i cridar a fer fronts independentistes, que deixi el càrrec. No pot utilitzar aquesta institució que ha de ser neutral a favor només d'una part i crec, i així ho va a fer el Grup Parlamentari Popular, que ha de reconsiderar si ha de seguir en el càrrec", ha afegit.Pel que fa a la detenció en si de Puigdemont, Levy ho interpreta com "la demostració de la normalitat d'un estat de dret que funciona i unes institucions judicials que fan la seva feina"."Alguns es van pensar que podien estar per sobre de la Justícia, que són semidéus que estan per sobre de les lleis, i volien fer creure que Espanya era una anomalia dins del marc europeu i que es perseguien delictes contraris a la democràcia o reprovables dins de la UE", ha comentat.La popular ha incidit que "això no és aleatori" i "el que està passant i ha passat aquests dies és causa de determinats fets que es van cometre" per part del Govern de Puigdemont."Eren molt valents, molt herois, es creien molt forts a l'hora de cometre les il·legalitats perquè es pensaven que l'estat de dret no funcionaria. Creien que podien riure's de la democràcia espanyola i tard o d'hora s'ha demostrat que el Govern d'Espanya ha actuat, ha fet el que havia de fer, i les institucions han funcionat per garantir la convivència democràtica", ha resolt.Per a Levy, el més desitjable seria "un front comú de debò per la serenor" i que cridi a la convivència, en comptes que es repeteixin imatges com els aldarulls i protestes d'aquest diumenge a diferents punts de Catalunya i també davant del consolat d'Espanya a Alemanya.

