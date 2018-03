Vuit investigats pel tall de l'AVE de Barcelona rebutgen acudir a declarar

Manifestants enganxant una pancarta amb el 155 a un tren de l'estació de Sants Foto: Martí Urgell

Vuit dels nou investigats citats aquest dilluns al Jutjat d'Instrucció 24 de Barcelona per irrompre a les vies de l'AVE a l'Estació de Sants i per interrompre el trànsit de la línia d'alta velocitat en la vaga del 8 de novembre han anunciat que no compareixeran davant el jutge.En roda de premsa davant la Ciutat de la Justícia, on s'han concentrat una quarantena de persones, una portaveu d'Alerta Solidària, Norma Pedemonte, ha explicat que no aniran a declarar en un cas en el qual es pretén perseguir i sancionar persones "compromeses amb la defensa de la república". El jutjat ha citat aquest dilluns nou investigats per possibles delictes de desordres públics i coaccions, que van ser identificats per la policia en sortir de les andanes.En una interlocutòria del 20 de gener, recollida per Europa Press, la magistrada va constatar que el 8 de novembre, coincidint amb la vaga general, entre 500 i 1.000 persones van ocupar les vies fèrries 1 i 7 de l'Estació de Sants, i van "impedir totalment el trànsit ferroviari en aquestes vies, amb alteració en les línies d'alta velocitat", la qual cosa va afectar molt usuaris.Al seu escrit, la jutgessa va destacar que va ser una ocupació absolutament pacífica i que no consta en l'atestat que es produïssin danys materials, ni que s'originessin desperfectes a les vies, "ni molt menys que s'utilitzés la violència física". A més de citar els 9 investigats, va requerir a Adif un informe sobre els trens i viatgers afectats i el perjudici econòmic ocasionat, així com les imatges de les vies, que també reclama als mitjans de comunicació.

