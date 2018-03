Elsa Artadi: «Cal veure com fem Puigdemont president de veritat»

"Amb els elements que tenim, cal veure com fem Puigdemont president, no simbòlic, sinó president de veritat". Aquesta és l'aposta de Junts per Catalunya per afrontar els següents passos al Parlament. Així ho ha explicat la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi, en una entrevista a TV3 , on ha defensat que cal articular una resposta davant d'una "violació de la democràcia d’una crueltat immensa".Tot i que Artadi ha avalat el "front comú" en el qual aquest diumenge va insistit el president del Parlament, Roger Torrent , considera que no s'han d'alterar les majories parlamentàries. "Molt ben vingut el front comú. Però no val només per fer una foto. S'ha de traslladar en fets al Parlament", ha dit. Al seu judici, aquest "front repressiu" ha de reconèixer que hi ha presos polítics i dirigents exiliats i que s'està produint una "persecució" de l'estat espanyol per motius ideològics.Amb tot, la portaveu de JxCat no aposta perquè aquest front s'acabi traduint en un govern de concentració que inclogui els "comuns". "Una cosa és que tinguem confluències amb els comuns, però la gent no ha votat un govern amb comuns", ha sentenciat.Segons Artadi, el paper dels de Xavier Domènech és a l'oposició mentre que JXCat i ERC han de buscar una entesa amb la CUP, amb qui ha dit que les relacions no estan trencades malgrat que així ho afirmés Carles Riera en el ple d'investidura fallit de Jordi Turull.Tant la CUP, que s'ha ofert per entrar a formar part a la mesa del Parlament, com l'ANC s'han pronunciat en les últimes hores a favor d'investir Puigdemont.

