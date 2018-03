La xarxa recull la indignació per la detenció de Puigdemont i reclama a Europa una intermediació

Manifestació en protesta dels presos polítics Foto: Adrià Costa

Bé, amb la detencio de @krls a Alemanya ara es veurà si l'UE avala la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol i cal una #PrimaveraCatalana de veritat que ho aturi tot. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 25 de març de 2018

Piulades en anglès sobretot, però també en alemany, francès i italià. I cadascuna d’elles inclou tots els comptes oficials dels líders europeus més destacats, però també dels mitjans internacionals més rellevants, com la BBC, The Guardian, The New York Times o Al Jazeera. Milers de persones han decidit, davant el silenci “oficial” de la Comissió Europea, enviar tuits amb fotografies del que està passant als carrers i carreteres catalanes.Tot va començar el passat divendres, poc després de la decisió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena d’empresonar Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva. Les protestes, molt abans de manifestar-se als carrers, es van virtualitzar. Havien passat hores de la notícia i pràcticament cap portada internacional la recollia.La indignació es va traslladar a Internet ràpidament reclamant una mirada cap a Catalunya i la llibertat dels presos polítics. Amb el hastag #WakeUpEurope , milers de persones enviaven massivament piulades reclamant una intermediació internacional, la proposta d’un diàleg entre l’Estat espanyol i Catalunya per desencallar el conflicte. O, com a mínim, una reacció, una postura per part dels presidents dels diferents països i dels representants màxims de la Unió Europea.Davant dels silencis, els missatges han agafat força i se solapen als que corren amb l’etiqueta #PrimaveraCatalana , en al·lusió a les protestes de finals del 2010 a Tunísia, quan milions de persones van sortir als carrers a manifestar-se en defensa de la democràcia i els drets socials al país àrab. Polítics com Antonio Baños Mireia Boya són alguns dels que s'han unit a la conversa proposant una aturada de país i reclamant a la UE una resposta "a la vulneració dels drets fonamentals".El front social no només es manifesta als carrers, sinó que vol contribuir a donar a conèixer els fets en l’àmbit internacional. Amb missatges de suport i escalf als polítics a l’exili però també denunciant la repressió del govern espanyol i reclamant la democràcia perduda.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)