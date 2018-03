Torrent crida a la unitat i dilluns activarà el front comú per als drets fonamentals

El president del Parlament, Roger Torrent, començarà a treballar aquest mateix dilluns amb dirigents polítics i socials per activar el front comú en defensa de la democràcia i els drets fonamentals que va anunciar dissabte. Ho ha anunciat diumenge al vespre en un missatge institucional per TV3 en què ha demanat avançar cap a "acords amplis que reflecteixin els consensos que estan ben instal·lats" en la societat.D'aquesta manera, ha instat a una "resposta conjunta i unitària" que tingui "traducció a la societat civil i pugui arribar a cristal·litzar a les institucions". Per això, des de dilluns començarà a reunir-se amb partits, sindicats i "organitzacions rellevants" per conformar aquest front que, en l'acte de dissabte, comptava amb el suport de JxCat, ERC, "comuns" i la CUP, a banda de representats d'associacions de la societat civil presents al Parlament.Així, Torrent ha denunciat que "cap jutge, govern o funcionari té capacitat per cessar o perseguir el president de tot els catalans" i ha acusat l'Estat d'iniciar una "causa general contra els seus adversaris polítics" que té una primera plasmació a Catalunya, un "laboratori per poder perseguir la dissidència arreu". Per això, ha defensat que s'han de sentir apel·lats tots els "defensors de la democràcia i les llibertats"."L'hora és greu. L'excepcionalitat, evident. I la causa de la democràcia està per sobre de tot interès", ha asseverat Torrent, que afegeix que "Catalunya necessita la fermesa, el compromís, la dignitat i la diversitat d'aquest Parlament, dels seus representants, però també del conjunt de la societat civil, per salvar la democràcia, els drets i les llibertats", ja que s'estan "vivint els moments més foscos de la democràcia i els drets fonamentals a Catalunya i al conjunt de l'estat espanyol des de 1978".Una "regressió de drets sense precedents i sense aturador" que s'ha traduir la persecució policial d'un referèndum i les agressions als que hi participaven, segons ha recordat el president del Parlament, que ha lamentat també els empresonaments i exili de membres del Govern. Tot i això, insisteix que "aquesta escalada de vulneracions va fer un salt exponencial divendres quan cinc persones més van ser enviades a la presó" i, com que "la set de venjança dels poders de l'Estat és inesgotable", aquest diumenge han col·laborat per detenir Puigdemont.Unes detencions de membres del Govern que, més enllà de la seva afectació personal, assegura que implica que "s'està segrestant la voluntat del poble de Catalunya". Malgrat tot, ha insistit en apellar "la calm i la responsabilitat de tothom" per organitzar "respostes democràtiques, cíviques, transversals i necessàriament pacífiques". "No regalem victòries a qui no vol que la democràcia venci", ha afegit, marcant distàncies amb algunes mobilitzacions que han acabat amb enfrontaments policials.

Discurs de Roger Torrent, el dia de la detenció de Puigdemont a Alemanya by naciodigital on Scribd

