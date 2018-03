Clara Ponsatí es presentarà aquest dilluns davant les autoritats escoceses

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police. — Police Scotland (@policescotland) March 25, 2018

To all those angered by latest developments on #Catalonia, please read @scotgov statement below. Our support for Catalan self determination and strong opposition to Spain’s decision to seek the arrest and imprisonment of independence supporting politicians is well established 1/ pic.twitter.com/GIfgptAzqS — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) March 25, 2018

L'advocat de Clara Ponsatí, Aamer Anwar, ha explicat aquest diumenge en declaracions a TV3 que l'exconsellera es lliurarà a les autoritats escoceses aquest dilluns al matí. Anwar, que és rector de la Universitat de Glasgow , ha detallat que es presentaran "voluntàriament en una comissaria d'Edimburg" i que la consellera d'Ensenyament "serà posada a disposició judicial amb una vista on totes les parts seran escoltades". "Esperem que la deixin en llibertat i que es faci un judici d'aquí a unes setmanes o mesos", ha explicat en declaracions a la televisió catalana. El lletrat ha detallat que argumentaran que "hi ha un abús dels drets humans".El rector de la Universitat de Glasgow, Aamer Anwar, ha anunciat aquest diumenge a la tarda que portarà la defensa de Clara Ponsatí després que la policia escocesa hagi rebut l'euroordre de detenció enviada pel Tribunal Suprem. "Defensaré Clara Ponsatí dels intents d'Espanya d'extradir-la en el que considero que es tracta un cas de persecució política", ha piulat al seu compte de Twitter Anwar."Crec que no hi ha garantia que els drets humans de Ponsatí siguin respectats als tribunals espanyols", ha sentenciat Anwar, que ha adjuntat el link d'una notícia de la BBC on s'informa de l'ordre d'arrest. Clara Ponsatí va deixar fa unes setmanes Brussel·les i va tornar a la universitat escocesa de Saint Andrews, on exerceix com a catedràtica.La policia escocesa ha confirmat a través de Twitter que ha rebut l'euroordre d'arrest de la consellera d'Ensenyament destituïda amb l'article 155, Clara Ponsatí. Després d'haver fet algunes investigacions per trobar-la, els ha contactat l'advocat de l'exconsellera, que està fent totes les gestions necessàries perquè s'entregui a les autoritats. Ponsatí va tornar a viure a St Andrews, a Escòcia, on és professora a la universitat, a principis d'aquest mes.La primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, ha expressat aquest diumenge la seva "ferma oposició" a la decisió de l'Estat espanyol de "buscar i empresonar dels polítics independentistes", però ha volgut mantenir-se al marge del procés obert al seu país arran de l'euroordre de detenció contra Clara Ponsatí. "Sé que molts voldrien que el govern escocès pogués fer o dir més, i ho entenc. Però també espero que s'entengui la importància de protegir el procés i la independència del nostre sistema legal", ha dit Sturgeon en un comunicat. Segons la líder independentista, la llei escocesa protegeix el dret de Ponsatí d'oposar-se a l'extradició als tribunals i per tant "és important que el govern escocès no digui res que pugui perjudicar la integritat d'aquest procés". A més, Sturgeon ha dit que, per llei, "els ministres escocesos no tenen el poder d'intervenir".El servei de la fiscalia a Escòcia ha confirmat aquest dissabte que ha rebut una ordre europea de detenció contra la consellera d'Educació Clara Ponsatí, destituïda pel 155. Un portaveu de la fiscalia, la Crown Office, ha indicat que estan al cas de l'existència de l'euroordre però que seria "inapropiat" comentar-ne res més. Ponsatí va tornar a viure a St Andrews, a Escòcia, on és professora a la universitat, a principis d'aquest mes.L'exconsellera no creu que sigui una fugitiva de la justícia perquè quan va "sortir de casa no hi havia cap ordre d'arrest". En una entrevista emesa aquest dissabte al programa Preguntes Freqüents de TV3 que es va gravar abans de l'emissió de l'euroordre, ha subratllat que es va posar a disposició de la justícia belga quan Lamela va emetre l'ordre internacional de detenció a principis de novembre. Ponsatí considera que ha "pagat un cost que hauria evitat si hagués pogut". En aquest sentit, l'exconsellera, que és a Escòcia des de fa uns cinc mesos, ha assegurat que "no ha valgut la pena fer política" i ha dit que s'ha "sentit sola" des que està a "l'exili".

