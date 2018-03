L'efecte de detenir un president

La detenció i reclusió de Carles Puigdemont a Alemanya -avui compareixerà davant la justícia d'aquell país com a pas previ a executar l'euroordre dictada per Espanya- confirma el canvi de rasant que divendres va provocar la decisió del jutge Pablo Llarena d' enviar quatre consellers i l'expresidenta del Parlament a la presó i l'exili a Suïssa de Marta Rovira, d'ERC. Amb els lideratges privats de llibertat o fora del país, els partits dividits i desorientats, les institucions intervingudes i el carrer bullint per la ràbia dels efectes de la repressió d'un Estat que en cap moment ha volgut negociar res, és l'hora d'acordar respostes tan unitàries com sigui possible i, sobre tot, efectives.De res serviran ja els brindis al sol que no passin del terreny simbòlic i afegeixin encara més dolor o exclusions que empetiteixin el moviment. Investir Puigdemont malgrat la seva privació de llibertat (exili en el millor dels supòsits) pot ser la via només si s'és coherent i, d'immediat, s'assumeix amb totes les conseqüències el xoc amb l'Estat per fer efectiva la República que es va deixar evaporar el 27 d'octubre. Al costat d'aquest camí, que només la CUP diu estar disposada a assumir pagant penyores si cal, hi apareix l'articulació d'un front antirepressiu que pugui tenir també plasmació institucional i contingut polític a partir de l'irrenunciable dret a decidir. Seria una sortida en la línia del que va proposar dissabte, i ahir reiterar tal com explica , el president del Parlament, Roger Torrent, en un missatge televisat. Una via que avui es començarà a explorar i que pot ser factible i incorporar realisme, però que obliga a empatitzar més enllà de l'independentisme. Els sobiranistes no podran escapar-se de replantejar el full de ruta i renovar els lideratges La partida es jugarà aquests dies a Europa -un terreny en el que ja veurem si pot més l'habilitat de les defenses i els sistemes garanties o el llarg braç de Rajoy i la seva diplomàcia- però també al Parlament. Ho diguin de forma més o menys explícita o no -el possible escenari electoral pesa- Junts per Catalunya, ERC i els "comuns" anhelen un Govern que lideri la resposta política, permeti refer-se i inauguri una legislatura que serà, sobre tot, de lluita per les llibertats democràtiques i els drets civils. En la confrontació democràtica, més que no pas en la gestió freda o els gestos quixotescos, és on l'independentisme pot trobar la recepta per sumar més. Sumar per debilitar la posició d'un estat que, amb un consens intern que és preocupant, fa prevaldre perillosament el principi de la unitat per sobre del democràtic.Us deixo la crònica d'un dia intens d' la informació sobre les característiques del procés judicial que, a partir d'avui, afrontarà Puigdemont. Estarem també atents a la situació de Clara Ponsatí i als moviments que afectin la resta d'exiliats, a Suïssa i a Bèlgica, països a priori més “segurs”

La vull tota per demà (la força). Dies festius a les escoles per la Setmana Santa lectiva però d'intensa activitat política per l'obligació de redefinir estratègies. Posem-hi música però. La lectora Anna Miret ens recomana una cançó de Lluís Llach, El jorn dels miserables, que sens dubte és ideal per a l'actual context polític malgrat que és de 1974. La podeu sentir i veure aquí. “Que poca força que tinc / tants de cops l'he malmenada / la vull tota per demà / quan la gesta porti l'alba”, diu el cantautor de Verges i exdiputat de Junts per Catalunya. Recordeu enviar els vostres suggeriments de cançons pels dilluns contestant aquest correu o enviant-ne un a [email protected]





Vist i llegit



Enric Juliana escrivia ahir un interessant article a La Vanguardia sobre les conseqüències que ha tingut, també per a la política espanyola, no fer cap tipus de proposta en relació a Catalunya. Començava referint-se a la petició de Felipe González de que els consellers no entressin divendres a la presó. Una decisió, per cert, que va ser aplaudida amb entusiasme el dissabte per Pedro Sánchez, líder del PSOE, només mogut per l'ànim de desgastar Podem després que els "comuns" se sumessin al front antirepressiu de Torrent. L'espanyola és, sovint, una política petita. I, com deia l'articulista, ara el guió l'escriu un jutge del Suprem, Pablo Llarena.





El passadís



A la patronal espanyola hi ha tensió. Perquè s'acosta el final de mandat de Joan Rosell però també pel procés. M'expliquen que a la darrera assemblea de la CEOE, celebrada a Madrid, es van fer crítiques al context “d'inestabilitat política” que generava. Tota la raó. Es van fer, però, retrets unidireccionals, només vers els independentistes. Un dels representants de la gran patronal catalana, Foment, el veterà exconseller Josep Manuel Basáñez, es va regirar. Va recordar que el procés es podia criticar però que no havia optat en cap moment per la violència i que l'Estat no hi havia volgut dialogar mai, que políticament havia fet més cas a la via armada d'ETA. Això va crear esbufecs primer i un tens intercanvi després amb el basc Antonio Garamendi, vicepresident de la CEOE i president de CEPYME.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1707 va entrar en vigor l'anomenada Acta de la Unió entre Anglaterra i Escòcia després que l'aprovessin els seus respectius parlaments. A partir d'aleshores els dos països es van convertir en un únic estat: el Regne Unit de la Gran Bretanya. L'Acta de la Unió, i la naturalesa confederal del nou estat, és la que permet que Escòcia tingui seleccions pròpies, les competències del seu parlament -limitades- siguin inviolables o que a la tardor del 2014 s'hi pogués celebrar un referèndum d'independència acordat entre Londres i Edimburg. Les relacions són, però, complexes. Una situació ben diferent a la nostra, ja que Espanya no admet el caràcter nacional de Catalunya.





L'aniversari



El 26 de març de 1983, avui fa 35 anys, va nàixer a Manresa el pilot de motos Toni Elías. Fill d'una família vinculada al motor, el 2010 va ser el primer campió del món de la categoria de Moto2, que substituïa els 250 centímetres cúbics. Elías, que va provar sort a Moto GP després, és ara pilot de Moto America, on segueix sumant èxits amb l'equip Suzuki. Aquí podeu recordar el seu èxit el 2010.



