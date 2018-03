La CUP s'ofereix per entrar a la mesa del Parlament per investir Puigdemont i crida a la vaga

Davant la situació d'emergència nacional la CUP-CC està disposada des d'ara mateix a incorporar-se a la Mesa del Parlament per a investir @KRLS — Carles Riera (@carlesral) 25 de març de 2018

La CUP ha aprofitat la detenció de Carles Puigdemont per tornar a reivindicar la seva investidura. Ja ho va fer el cap de files dels anticapitalistes, Carles Riera , durant la investidura fallida de Jordi Turull, però aquest diumenge hi ha insistit, durant la manifestació que ha recorregut a Barcelona, on ha proposat que la seva formació entri a la mesa del Parlament per facilitar la votació del president exiliat.En el seu moment, de fet, JxCat li va oferir a la CUP un seient en aquest òrgan, però aquesta ho va rebutjar pels recels respecte el programa de la llista de Puigdemont i ERC per a la legislatura. Ara, però, estaria disposada a destinar-hi un dels seus quatre diputats, ja que considera que "la situació és greu" i cal "reforçar immediatament la legitimitat del president".Per altra banda, la CUP es posa "a disposició de tots els actors polítics democràtics per articular una proposta de Pacte Nacional pels Drets Civils i Polítics", la principal mesura que va posar sobre la taula el president del Parlament, Roger Torrent , amb el suport de JxCat, ERC, "comuns" i la CUP. Els anticapitalistes també defensen"aturar el país per denunciar l'estat d'excepció que viu Catalunya", en línia amb les crides a la vaga general fetes pels Comitès de Defensa de la República.La formació, de fet, també s'ha referit als xocs amb els Mossos d'Esquadra que tenen lloc aquests dies durant les convocatòries d'aquests organismes davant la delegació del govern espanyol. En concret, la CUP denuncia "la violència policial dels Mossos viscuda aquesta tarda a Barcelona i vol reiterar el seu suport a les mobilitzacions republicanes i antirepressives, així com amb les persones detingudes".De fet, durant la manifestació, Riera ha fet una crida a començar un "nou cicle de mobilitzacions cada dia més massives per defensar la democràcia, els drets civils i els drets polítics". Segons ha afirmat, la detenció de Carles Puigdemont "demostra les conseqüències de la falta de democràcia que l'estat espanyol ha imposat a Catalunya i posa un nou repte democràtic a Alemanya i Europa"

