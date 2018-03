21:43 VÍDEOS Una cinquantena de ferits a les mobilitzacions a la delegació del govern espanyol. La tensió entre els Mossos i els manifestants és molt alta i hi ha hagut diverses càrregues.

21:38 Milers de persones tallen l'AP-7 a Girona a crits de "llibertat" i "Puigdemont president". Els manifestants, la majoria provinents de la concentració davant la subdelegació del govern espanyol, s'han concentrat a banda de la via.

21:29 Milers de persones tallen l'AP-7 a Tarragona en ambdós sentits per exigir l'alliberament dels presos polítics https://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/leKsLgoiqB — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

21:15 Els manifestants de Tarragona avancen cap a l'AP-7. Els agents dels Mossos es preparen per aturar-los. Els manifestants avancen cap a l'AP-7. Els ARRO es preparen per aturar-hohttps://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/Le9xCrowYr — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

21:09 ÚLTIMA HORA La CUP s'ofereix per entrar a la mesa del Parlament per investir Puigdemont. Els anticapitalistes denuncien "la violència policial dels Mossos" i es posen "a disposició de tots els actors polítics democràtics per articular una proposta de Pacte Nacional pels Drets Civils i Polítics".

21:06 VÍDEO Apareix una pancarta amb el lema «Llibertat Puigdemont» davant la presó de Neumünster. Un centenar de persones s'hi han concentrat.

21:05 VÍDEO Centenars de persones segueixen concentrades a la cruïlla entre Roger de Llúria i València, davant del cordó policial dels @mossos per protegir la delegació del govern espanyol https://t.co/BXPya12o4D pic.twitter.com/GwoedqO1P8 — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

20:52 El nombre de ferits durant la manifestació s'eleva a 33. Actualització dades 20:30h: el #SEM ha realitzat 33 atencions sanitàries a Barcelona, totes de caràcter lleu, arrel de les mobilitzacions d’aquesta tarda i 2 a Lleida — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 de març de 2018

20:52 Inés Arrimadas, en una compareixença recollida per La Sexta: «Hi ha molta gent al carrer, però molta a les seves cases».

20:50 Una riuada de gent talla l'A-7 i l'A-27 a Tarragona. Una riuada de gent talla l'A-7 i l'A-27 a Tarragonahttps://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/j6DXyffq8v — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

20:39 Normalitzada la C-16 a l'alçada de Gironella, els CDR es concentren ara al tall de Sallent. L'eix del Llobregat es manté aturat al Bages, punt cap a on s'han dirigit aquest vespre persones de diferents CDR del Berguedà. Informa Pilar Màrquez.

20:37 Unes 10.000 persones es concentren a Girona al clam de "president Puigdemont" i criden a "guanyar la República al carrer”. Els manifestants coregen proclames contra Espanya i a favor de la resistència i es dirigeixen a tallar l'autopista AP-7. Unes 10.000 persones es concentren a #Girona al clam de «president Puigdemont» i criden a «guanyar la República al carrer» https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/8w0VXrYDVT — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

20:34 Milers de persones de recorren l'A-7 a Tarragona amb crits de "els carrers seran sempre nostres". Milers de persones de recorren l'A-7 amb crits de "els carrers seran sempre nostres"https://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/2pRPhov96u — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

20:33 VÍDEOS Tensions entre manifestants i mossos a la delegació del govern espanyol https://t.co/FjYVDoSuxS pic.twitter.com/xfw2zPq82q — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

20:33 Carreteres tallades arreu del territori en resposta a la detenció de Puigdemont. S’ha interromput la circulació de vehicles a la C-14 a Ponts, la C-16 i la C-25 a Sallent, l'N-340 a l'Ampolla i Camarles i l'N-154 a Puigcerdà.

20:21 El SEM informa de 17 ferits lleus durant la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona. El #SEM ha realitzat 17 atencions sanitàries a Barcelona, totes de caràcter lleu, arrel de les manifestacions d’aquesta tarda — SEM. Generalitat (@semgencat) 25 de març de 2018

20:16 L'ANC d'Hamburg fa una crida als seus simpatitzants per anar a Neumünster a donar suport a Carles Puigdemont. Hola a tothom. Hi ha un grup de persones que volen anar avui a Neumünster des d'Hamburg a donar suport a @KRLS . Tots els interessats envieu-nos les vostres dades per privat i us posarem en contacte. Gràcies. — ANC Hamburg 🎗 (@ANCHamburg) 25 de març de 2018

20:16 VÍDEO Els manifestants increpen els @mossos a la cruïlla entre Pau Claris i València, a prop de la delegació del govern espanyol a #Barcelona https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/mxiQ4F9h1k — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

20:11 El tall de la C-16 a Sallent avança fins a la C-25, a l'Eix Transversal. A hores d'ara el trànsit està col·lapsat tant en sentit Berga com Vic i també en direcció a Manresa.

19:45 Els Mossos carreguen contra els concentrats davant del cordó policial a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Mossos “la prensa estáis en una zona peligrosa, es vuestra responsabilidad si pasa algo

- pero estamos trabajando, no nos dejáis estar detras de vosotros, dónde informamos sino?

- yo sólo os aviso de q estáis en zona peligrosa si intervenimos”#PuesMoltBe pic.twitter.com/HnNHCBRLxn — Elise Gazengel (@EliseGaz) 25 de març de 2018

19:45 El tall dels CDR de les Terres de l'Ebre per l'alliberament dels presos polítics se situa ara a l’N-340 a l'Ampolla. ÚLTIMA HORA | El tall dels CDR ebrencs per l'alliberament dels presos polítics se situa ara a l'#Ampolla #N340 https://t.co/e1rIZ4pYDa — aguaita.cat (@aguaitacat) 25 de març de 2018

19:43 Els manifestants llancen ous contra la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. Llencen ous contra la subdelegació del govern espanyol a Tarragona https://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/l7V1svwDUD — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

19:35 Tall de carretera a la C-16 a Gironella en protesta per la detenció de Puigdemont. ÚLTIMA HORA Tall de carretera a la C-16 a Gironella en protesta per la detenció de Puigdemonthttps://t.co/UESmYx16OE — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 25 de març de 2018

19:35 El rector de la universitat de Glasgow defensarà Ponsatí davant la «persecució política» de l'Estat. Aamer Anwar, escollit advocat de l'any el 2017, assegura que no hi ha garantia de respecte als drets humans en la justícia espanyola.

19:32 VÍDEO Cremen una bandera espanyola i fotos de Felip VI durant la manifestació a Tarragona. Informa Jonathan Oca. Cremen una bandera espanyola i fotos del rei Felip VI durant la concentració a Tarragona https://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/OloMhQcQn9 — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

19:27 VÍDEO Marxa lenta de cotxes a la C-16 entre Sitges i Vilanova. Aquest migdia, membres del CDR de Vilanova i la Geltrú han encerclat els jutjats de la capital del Garraf.

19:25 L'advocat de Comín i Serret: «Alemanya no entregarà Puigdemont». Gonzalo Boye, en declaracions a RAC1, assegura que els fets que descriu Llarena en la interlocutòria no corresponen amb cap dels supòsits que recullen els codis penals.

19:19 Tallen l'N340 a Camarles per l'alliberament dels presos polítics. Les accions arriben després que s'haja conegut la detenció de Puigdemont a Alemanya.

19:18 Milers de persones es concentren davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per rebutjar la detenció de Puigdemont. Milers de persones es concentren davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragonahttps://t.co/0mq3nQggvz pic.twitter.com/Mv5FtUzuC9 — NacióTarragona (@naciotarragona) 25 de març de 2018

19:09 Més de 300 persones tallen la C-16 a Sallent en un ambient tens i crispat. La convocatòria, impulsada pel CDR de Manresa, pretén protestar contra l'empresonament de Puigdemont així com també dels membres del seu govern.

19:03 Tallen la C-16 en ambdós sentits a diversos punts. Diversos manifestants tallen la C-16 en ambdós sentits de la marxa https://t.co/hoYgT2MdFh pic.twitter.com/rgbEuXk79K — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

19:01 La casa on Arran ha dut a terme les pintades no és la que el jutge Llarena té a Das. La casa de Das on @Arran_jovent ha dut a terme l'acció no és la del jutge Llarena. Diversos curiosos s'hi han apropat; informa Ivan Sanz des de la població de la Cerdanya https://t.co/iLWSlZlVYV pic.twitter.com/E0zTJeWc18 — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

18:56 La policia espanyola informa de l'operació coordinada del CNI i els seus agents per la detenció de Puigdemont. Gracias a una operación coordinada de los agentes de Información de @policia y el CNI, Puigdemont ha sido detenido en Alemania.https://t.co/Gny5v0yfda — Policía Nacional (@policia) 25 de març de 2018

18:43 L'advocat belga de Puigdemont: "El jutge decidirà en 48 hores si continua a presó o el deixa en llibertat condicional". Paul Bekaert assegura que l'expresident de la Generalitat l'ha telefonat i s'ha mostrat "tranquil en tot moment".

18:41 Elsa Artadi: "No es tracta de si s’està a Bèlgica o a Alemanya; es tracta de la justícia injusta d’Espanya".

18:24 VÍDEO Plouen ous sobre els @mossos quan comencen a enviar missatges des de les furgonetes. Ja s'han viscut algunes empentes i cops i l'ambient s'escalfa per moments https://t.co/hoYgT2MdFh pic.twitter.com/xspRAvvYT4 — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

18:19 VÍDEO Tornen els moments de tensió quan els manifestants usen contenidors per intentar trencar el cordó policial dels @mossos davant de la delegació del govern espanyol, però per ara no carreguen https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/wng9ATemcg — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

18:18 La policia del Land on ha estat detingut Puigdemont publica el primer comunicat oficial informant dels fets i de la compareixença davant del jutge que demà farà el president català. Further information concerning european arrest warrant + the ongoing procedure below, information by general attorney of #SchleswigHolstein (only german version) #puigdemont. pic.twitter.com/LCI4ie7oz2 — Polizei SH (@SH_Polizei) 25 de març de 2018

18:08 Carles Puigdemont compareixerà demà davant d'un jutge alemany. Les autoritats alemanyes informen que el president català està sota custòdia policial a la presó de Neumünster.

18:03 VÍDEO «El vostre conseller és a la presó», criden els concentrats pels @CDRCatOficial als @mossos, que no han tornat a carregar després d'un primer avís https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/35ManSjyug — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2018

18:02 Nicola Sturgeon s'oposa a l'empresonament de líders catalans però remarca la independència judicial a Escòcia. La primera ministra escocesa destaca que el seu govern no té "poder per intervenir" en l'euroordre contra Ponsatí i que no pot dir res per "no perjudicar la integritat" del procés.