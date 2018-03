Una vuitantena de ferits i quatre detinguts a les mobilitzacions a la delegació del govern espanyol

VÍDEO Clam a favor de la "vaga general" durant la manifestació que es dirigeix cap al consolat alemany a #Barcelona https://t.co/OUMzGfG8Ea pic.twitter.com/9eUzrvmJk2 — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

La detenció de Carles Puigdemont a Alemanya ha reactivat el carrer. La dosi d'indignació pels fets d'aquest matí s'ha sumat a la tensió acumulada per mesos de repressió per part de l'Estat i l'empresonament (de nou) de mig Govern. Unes 55.000 persones s'han concentrat aquesta tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en defensa de Carles Puigdemont.Convocats per l'ANC i Òmnium, s'hi han sumat també representants polítics de tots els partits i entitats independentistes. Entre d'altres, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i representants de JxCat (Elsa Artadi, Eduard Pujol o Francesc Dalmases), PDECat (Neus Munté), ERC (Gerard Gómez del Moral, Ernest Maragall o Jordi Solé) i Demòcrates (Antoni Castellà). Carles Riera i Mireia Boya, de la CUP, també han anat a la marxa.S'han sentit crides a favor d'investir Puigdemont com a president i també per la llibertat dels presos polítics. Així mateix, s'han fet crides a la vaga general després que aquest matí Puigdemont hagi estat detingut quan entrava a Alemanya.A la Rambla de Canaletes, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat centenars de persones –xifra que va en augment-. Totes dues manifestacions s'han acabat trobat al Passeig de Gràcia. "Llibertat presos polítics", "És Puigdemont, el nostre president" o "Aquesta Europa és una vergonya" són algunes de les consignes que s'han cridat per denunciar la situació dels consellers i diputats encausats i del president . Davant la font de Canaletes s'han viscut moments de tensió quan un vianant ha passat pel mig dels manifestants exhibint una petita bandera espanyola. Immediatament ha estat increpat pels assistents i hi hagut algunes empentes, tot i que la cosa no ha anat a més. Un ampli desplegament policial, amb efectius dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, està custodiant les manifestacions i ha fet talls puntuals de trànsit a les Rambles, carrer Pelai, Gran Via i Passeig de Gràcia.Als carrers que envolten la delegació del govern espanyol a Barcelona hi ha hagut càrregues policials. Segons els Mossos d'Esquadra, "s'han viscut moments de tensió" i "alguna empenta" per evitar que els manifestants superin el cordó de seguretat, que han destacat que "no s'ha sobrepassat". Quatre persones han estat detingudes i 79 han resultat ferides de caràcter lleu i 1 de greu, entre les quals 13 Mossos d'Esquadres.Alguns dels protestants han arrossegat "contenidors d'escombraries i han llençat pintura, ous, ampolles de vidre i esprai antipersones contra els agents". Per motius de seguretat adverteixen a les persones que intentin anar més enllà de la línia marcada pel dispositiu de seguretat.El SEM també n'ha atès 7 més a Lleida i 1 a Tarragona, on també hi havia concentracions davant la subdelegació del govern espanyol.

