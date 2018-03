Un centenar de ferits i nou detinguts a les mobilitzacions a la delegació del govern espanyol

VÍDEO Clam a favor de la "vaga general" durant la manifestació que es dirigeix cap al consolat alemany a #Barcelona https://t.co/OUMzGfG8Ea pic.twitter.com/9eUzrvmJk2 — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

Mossos a la delegació del govern espanyol a Catalunya Foto: Jose Gutiérrez

VÍDEO Cops i corredisses al carrer València de Barcelona. Alta tensió als voltants de la delegació del govern espanyol a Catalunya https://t.co/v2cNCUr6Do pic.twitter.com/Jdl4Ey2zPo — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Els manifestants increpen els @mossos a la cruïlla entre Pau Claris i València, a prop de la delegació del govern espanyol a #Barcelona https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/mxiQ4F9h1k — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Plouen ous sobre els @mossos quan comencen a enviar missatges des de les furgonetes. Ja s'han viscut algunes empentes i cops i l'ambient s'escalfa per moments https://t.co/hoYgT2MdFh pic.twitter.com/xspRAvvYT4 — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

VÍDEO Tornen els moments de tensió quan els manifestants usen contenidors per intentar trencar el cordó policial dels @mossos davant de la delegació del govern espanyol, però per ara no carreguen https://t.co/6Qwb34mIa6 pic.twitter.com/wng9ATemcg — NacióDigital (@naciodigital) March 25, 2018

La detenció de Carles Puigdemont a Alemanya ha reactivat el carrer. La dosi d'indignació pels fets d'aquest matí s'ha sumat a la tensió acumulada per mesos de repressió per part de l'Estat i l'empresonament (de nou) de mig Govern. Unes 55.000 persones s'han concentrat aquesta tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en defensa de Carles Puigdemont. Hi ha hagut un centenar de ferits i nou detinguts.Convocats per l'ANC i Òmnium, s'hi han sumat també representants polítics de tots els partits i entitats independentistes. Entre d'altres, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, i representants de JxCat (Elsa Artadi, Eduard Pujol o Francesc Dalmases), PDECat (Neus Munté), ERC (Gerard Gómez del Moral, Ernest Maragall o Jordi Solé) i Demòcrates (Antoni Castellà). Carles Riera i Mireia Boya, de la CUP, també han anat a la marxa.S'han sentit crides a favor d'investir Puigdemont com a president i també per la llibertat dels presos polítics. Així mateix, s'han fet crides a la vaga general després que aquest matí Puigdemont hagi estat detingut quan entrava a Alemanya.A la Rambla de Canaletes, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han convocat centenars de persones –xifra que va en augment-. Totes dues manifestacions s'han acabat trobat al Passeig de Gràcia. "Llibertat presos polítics", "És Puigdemont, el nostre president" o "Aquesta Europa és una vergonya" són algunes de les consignes que s'han cridat per denunciar la situació dels consellers i diputats encausats i del president . Davant la font de Canaletes s'han viscut moments de tensió quan un vianant ha passat pel mig dels manifestants exhibint una petita bandera espanyola. Immediatament ha estat increpat pels assistents i hi hagut algunes empentes, tot i que la cosa no ha anat a més. Un ampli desplegament policial, amb efectius dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, està custodiant les manifestacions i ha fet talls puntuals de trànsit a les Rambles, carrer Pelai, Gran Via i Passeig de Gràcia.Als carrers que envolten la delegació del govern espanyol a Barcelona hi ha hagut càrregues policials. Segons els Mossos d'Esquadra, "s'han viscut moments de tensió" i "alguna empenta" per evitar que els manifestants superin el cordó de seguretat, que han destacat que "no s'ha sobrepassat". Nou persones han estat detingudes i un centenar han resultat ferides de caràcter lleu i 1 de greu, entre les quals 13 mossos d'esquadra.Alguns dels protestants han arrossegat "contenidors d'escombraries i han llençat pintura, ous, ampolles de vidre i esprai antipersones contra els agents". Per motius de seguretat adverteixen a les persones que intentin anar més enllà de la línia marcada pel dispositiu de seguretat.El SEM també n'ha atès 7 més a Lleida i 1 a Tarragona, on també hi havia concentracions davant la subdelegació del govern espanyol.

