Puigdemont compareixerà demà davant d'un jutge alemany

Carles Puigdemont, aquest dilluns a Brussel·les Foto: ACN

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

2. El tracte ha estat correcte en tot moment. Hores d'ara es troba en una comissaria i la seva defensa jurídica ja està activada. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

3. El president es dirigia a Bèlgica per posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Carles Puigdemont, traslladat a la presó de Neumünster, a l'estat de Schleswig-Holstein, al nord d'alemanya, segons ha informat la premsa alemanya. El president ha estat traslladat en una furgoneta des de la comissaria de Schuby, on es trobava des de mig matí. El president ha estat detingut aquest matí quan entrava a Alemanya des de Dinamarca. Les autoritats alemanyes l'han aturat prop de la frontera mentre anava en cotxe cap a Bèlgica. En un primer moment es deia que Puigdemont es trobava "retingut" però mitjans locals, la policia alemanya i la Guàrdia Civil ha matisat després que es troba "detingut".La Moncloa ha confirmat la detenció i que li ha estat comunicada per alemanya i ha informat que inicia tràmits extradició. En aquest moment hi ha una euroordre cursada, és a dir, un procés d'extradició simplificat entre països de la Unió Europea. Previsiblement, l'entrega de Puigdemont a Espanya no serà en qüestió d'hores perquè el procés no es pot accelerar. En qualsevol cas, la defensa de Puigdemont podrà recórrer la decisió de la justícia alemanya.La fiscalia de Schleswig-Holstein, l'estat alemany on el president destituït Carles Puigdemont ha estat detingut aquest diumenge, ha assegurat que la decisió sobre el seu futur pot trigar "dies". Fonts del ministeri públic han explicat a l'ACN que el procés no serà immediat, però també han descartat que s'allargui tant com en el cas de Bèlgica, on va durar mesos.Des de la fiscalia, han confirmat que Puigdemont està "sota custòdia" de les autoritats, i tot i que no han volgut assegurar que es trobi al recinte penitenciari de Neumünster, com informa la premsa alemanya, han dit que és en un lloc "segur". La fiscalia ha informat que Puigdemont compareixerà demà davant d'un jutge alemany.Alonso-Cuevillas ha explicat que havia pogut parlar amb Puigdemont per telèfon i que li havia explicat que estava rebent un bon tracte per part de la policia alemanya.La policia alemanya ha emès un breu comunicat en què explica que ha arrestat Carles Puigdemont aquest diumenge a les 11.19h a l'estat de Schleiswig-Holstein, que és fronterer amb Dinamarca. El líder de Junts per Catalunya circulava per l'autopista A7 (que recorre Alemanya de nord a sud) en direcció a Bèlgica. La detenció, explica el comunicat, s'ha produït perquè pesa sobre ell l'euroordre. "El senyor Puigdemont és actualment en custòdia policial", ha afirmat la policia en el comunicat, en el qual també es diu que per aquest moment les autoritats alemanyes no poden donar més detalls.La Fiscalia General de l’Estat ha fet púbic un comunicat on anuncia que en motiu de la detenció de Carles Puigdemont "està fent intenses gestions amb la Fiscalia d’Alemanya i Eurojust". Segons aquest comunicat, aquests contactes tenen com a objectiu “posar a la seva disposició tota la documentació i material que es precisi per fer efectiva l’euroordre”. Espanya té bona relació amb el govern alemany i és poc probable un conflicte diplomàtic entre els dos països.Segons mitjans locals, els serveis secrets espanyols feia temps que seguien Puigdemont, ja abans que es reactivés l'euroordre. A Alemanya, el codi penal és més dur que a Bèlgica. El delicte equivalent a la rebel·lió s'anomena alta traïció: segons el codi penal alemany, perquè existeixi aquest delicte cal que hi hagi violència i està castigat amb una pena de 10 anys de presó fins a cadena perpètua. En cas que no hi hagi violència, el delicte està penat des 1 a 10 anys de presó.El fet que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ja hagi redactat el processament, que acusa Puigdemont dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació, podria complicar la situació del president al país germànic.El president del Parlament, Roger Torrent, ha reaccionat breument a Twitter a la detenció del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont, a Alemanya, quan tornava de Finlàndia i intentava arribar a Bèlgica. Torrent ha insistit que ara “és moment de construir un front comú per defensar els drets i les llibertats individuals i col·lectives”, fent així referència a la proposta que va llençar dissabte després del ple del Parlament. El president assegura que està “pendent de les notícies que arriben” sobre Puigdemont i que manté contacte amb la seva defensa i amb les autoritats alemanyes” per fer-ne el seguiment.Les darreres notícies fins ara indicaven que la policia de Finlàndia ja havia rebut tota la informació addicional que havia requerit a Espanya sobre l'ordre europea de detenció contra Puigdemont i havia activat el "procés normal" del mecanisme, que implica que sigui localitzat i posat a disposició judicial per considerar si és o no extradit. En un comunicat, però, la policia finlandesa admetia que les autoritats desconeixen on era el també líder de Junts per Catalunya."Finlàndia ha rebut una Ordre Europea de Detenció per un ciutadà espanyol que visitava Finlàndia. Espanya ha ofert la informació addicional requerida dissabte a la tarda", afegia el comunicat. "En aquests moments, la policia no sap on es troba aquesta persona", precisava el text. Cal recordar que l' ordre de detenció estava escrita només en espanyol i Finlàndia n'ha reclamat la traducció Un cop rebuda una euroordre per part d'un estat membre, com Finlàndia, les autoritats d'aquest país han de localitzar la persona que l'Estat vol extradir, en aquest cas, Carles Puigdemont.

