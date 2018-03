La Moncloa confirma la detenció de Puigdemont a Alemanya i inicia els tràmits d'entrega

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

2. El tracte ha estat correcte en tot moment. Hores d'ara es troba en una comissaria i la seva defensa jurídica ja està activada. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

3. El president es dirigia a Bèlgica per posar-se, com sempre, a disposició de la justícia belga. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Carles Puigdemont està detingut per la policia a Alemanya, segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, a l'ACN. Les autoritats alemanyes l'han aturat prop de la frontera amb Dinamarca mentre anava en cotxe cap a Bèlgica. En un primer moment es deia que Puigdemont es trobava "retingut" però mitjans locals, la policia alemanya i la Guàrdia Civil ha matisat després que es troba "detingut". La Moncloa ha confirmat la detenció i que li ha estat comunicada per alemanya i ha informat que inicia tràmits extradició.Segons el lletrat, encara no està clar si la policia alemanya tramitarà l'euroordre de detenció o bé el deixaran continuar fins a Bèlgica perquè es tramiti allà. Alonso-Cuevillas ha explicat que havia pogut parlar amb Puigdemont per telèfon i que li havia explicat que estava rebent un bon tracte per part de la policia alemanya.En concret, Puigdemont es troba en una comissaria de policia a Schuby, una petita població al nord del país, a l'espera que es resolgui la seva situació. Puigdemont podia viatjar lliurament per Europa fins que divendres es va activar l'ordre europea de detenció. Segons l'advocat del president, es dirigia a Bèlgica per posar-se a disposició de la justícia.Les darreres notícies fins ara indicaven que la policia de Finlàndia ja havia rebut tota la informació addicional que havia requerit a Espanya sobre l'ordre europea de detenció contra Puigdemont i havia activat el "procés normal" del mecanisme, que implica que sigui localitzat i posat a disposició judicial per considerar si és o no extradit. En un comunicat, però, la policia finlandesa admetia que les autoritats desconeixen on era el també líder de Junts per Catalunya."Finlàndia ha rebut una Ordre Europea de Detenció per un ciutadà espanyol que visitava Finlàndia. Espanya ha ofert la informació addicional requerida dissabte a la tarda", afegia el comunicat. "En aquests moments, la policia no sap on es troba aquesta persona", precisava el text. Cal recordar que l' ordre de detenció estava escrita només en espanyol i Finlàndia n'ha reclamat la traducció Un cop rebuda una euroordre per part d'un estat membre, com Finlàndia, les autoritats d'aquest país han de localitzar la persona que l'Estat vol extradir, en aquest cas, Carles Puigdemont.En el cas de la seva primera euroordre, a Bèlgica, Puigdemont es va personar davant de la policia per comparèixer davant del jutge de guàrdia, que després el va deixar en llibertat amb mesures cautelars: no abandonar el país sense permís, estar localitzable i tenir una residència fixa a Bèlgica.Al cap d'uns dies, el jutge el va citar per declarar, i quan havia de prendre una decisió final, el Tribunal Suprem va decidir abandonar la petició d'extradició, de manera que el líder de JxCat podia moure's a partir de llavors lliurement per tota la UE –excepte Espanya.L'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, ha dit que el seu client cooperarà amb les autoritats del país on sigui quan rebi un requeriment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)