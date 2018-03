Apel·lacions a Europa i crides a la vaga: el sobiranisme reacciona a la detenció de Puigdemont

El President retingut a Alemanya. Però no és un assumpte alemany, és la Unió Europa sencera qui té la responsabilitat ara. — QuimTorraPla (@QuimTorraiPla) 25 de març de 2018

Puigdemont detingut o retingut. Potser si que cal una vaga general. #PrimaveraCatalana — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 25 de març de 2018

Seguint al minut l'evolució del president @KRLS a Alemanya i en contacte permanent amb el seu equip allà i els seus advocats. El tracte rebut és bo. Espanya no garanteix un judici just; només revenja i repressió.

Per fer seguiment: la font oficial és @JaumeAlonsoCuev — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 25 de març de 2018

Bé, amb la detencio de @krls a Alemanya ara es veurà si l'UE avala la vulneració de drets fonamentals per part de l'Estat espanyol i cal una #PrimaveraCatalana de veritat que ho aturi tot. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 25 de març de 2018

Se acabó la fuga del golpista Puigdemont. Intentar destruir una democracia europea, saltarse las leyes democráticas, romper la convivencia o malversar dinero público para ello no puede gozar de impunidad, la Justicia hace su trabajo. https://t.co/18rvs40rbf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 25 de març de 2018

El món independentista està molt pendent dels esdeveniments que es puguin produir després de la retenció –detenció segons el govern espanyol- del cap de files de JxCat, Carles Puigdemont a Alemanya, quan anava camí de Bèlgica i tornant de Finlàndia. Segons ha pogut saber l’ACN, partits polítics –JxCat, ERC, CUP i els "comuns"-, entitats sobiranistes, associacions de mobilització, i representants institucionals estan en contacte des d’aquest diumenge al matí per preparar una resposta conjunta i el més unitària possible com a reacció. De moment, encara no hi ha res concret, però es negocia poder escenificar la protesta per la retenció i el suport a Puigdemont aquest diumenge o dilluns mateix.Només conèixer la notícia de la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya, han arribat les primeres reaccions a les xarxes socials. El diputat de Junts per Catalunya, Quim Torra, ha expressat que en aquests moments la responsabilitat recau sobre la Unió Europea. Elsa Artadi ha piulat que "Espanya no garanteix un judici just, només revenja i repressió". Per la seva banda, Albano Dante Fachín i la CUP criden a una vaga general i apel·len a la unitat pels drets civils i polítics. El dirigent de Ciutadans, Albert Rivera, ha fet un contundent tuit on ha dit que "s'ha acabat amb la fugida de Puigdemont".

