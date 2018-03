L'advocat de Puigdemont, «moderadament optimista» respecte a una possible extradició

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas s'ha mostrat "moderadament optimista" respecte a una possible extradició del president a l'estat espanyol. "Ja vaig dir el desembre que hi havia moltes possibilitats que l'extradició no es concedís o es restringís. Ara estic igual", ha dit el lletrat, que ha deixat clar també que, encara que Puigdemont fos lliurat a Espanya, el president "ho té assumit" i l'exili "haurà valgut la pena".

En una entrevista a Rac1, Cuevillas ha admès que el més probable és que se li restringeixin els moviments dins de Bèlgica. L'advocat ha justificat que Puigdemont marxés divendres de Finlàndia: "Entre enfrontar-se a la justícia a Finlàndia o a Bèlgica hi ha una qüestió logística important. A Bèlgica hi viu, hi té casa, ho té tot", ha explicat. Tanmateix, no ha pogut confirmar que Puigdemont sigui en aquests moments a la capital comunitària i no ha volgut entrar a valorar si el president va marxar abans de Finlàndia arran de l'activació de l'ordre europea de detenció.Sobre la defensa de Puigdemont, l'advocat ha dit que intentaran demostrar que "és una causa molt polititzada" a partit de les últimes interlocutòries i resolucions del Constitucional. "La defensa utilitzarà com a arguments l'empresonament de cinc polítics i totes les interlocutòries i les resolucions que suposin restriccions de drets o denotin una motivació política", ha dit, i ha afegit que des del seu punt de vista, el jutge Llarena no pot retirar "en cap cas" l'escó a Puigdemont.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)