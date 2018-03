Decomissen prop de 700 ovelles i cabres a un ramader per maltractar-les a Lliçà d'Amunt

El ramat de cabres i ovelles decomissat Foto: Cedida

Una actuació conjunta dels Mossos d'Esquadra i el Departament d'Agricultura arran d'una resolució judicial va acabar el passat 6 de març amb el decomís del ramat d'ovelles i cabres a un ramader de Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental) acusat de maltractar-les i no tenir-ne cura.L'home no tractava els animals ferits i els deixava morir, abandonava els cadàvers a les instal·lacions sense seguir els protocols adequats i no netejava els espais. De fet, molts xais morien en quedar colgats i no poder moure's pels purins, que arribaven a tenir una altura d'un metre de gruix i cobrien una extensió de 800 m2 de terreny. En total es van retirar de la granja fins a 702 animals: 567 ovelles, 80 xais, 50 cabres, 2 ponis i 3 gossos. En general, el ramat presentava signes de desnutrició i alguns animals estaven molt prims. Es van detectar problemes de coixesa en un nombre d’animals elevat provocats per la manca d’higiene de les instal·lacions, i també problemes cutanis de falta de llana a causa de malalties parasitàries o mancances alimentàries.A l'interior de les instal·lacions també es van localitzar 40 cadàvers d'ovelles i cabres en diferents estats de descomposició que convivien amb la resta del ramat. A banda de la condició d'investigats, el propietari i el seu pare van acabar detinguts el mateix 6 de març per intentar agredir els Mossos que van contactar-los amb l'objectiu de lliurar-los la interlocutòria judicial del comís. En l'operatiu van participar més de 30 efectius entre policies, agents rurals, veterinaris i tècnics del DARP.