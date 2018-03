Cuixart apel·la a la unitat per fer front a la repressió de l'Estat

Manifestació de protesta per l'empresonament dels dirigents sobiranistes | Adrià Costa

L'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa constata la determinació del Suprem per decapitar la cúpula de l'independentisme | Els dirigents sobiranistes denuncien davant Llarena que se'ls criminalitza per les seves idees, un missatge difós també per Marta Rovira des de l'exili mentre el carrer protesta contra la repressió