VÍDEOS i FOTOS El País Basc es mobilitza en solidaritat amb Catalunya

El País Basc s'ha mobilitzat aquest diumenge al migdia en solidaritat amb la situació que viu Catalunya, després que divendres el Tribunal Suprem dictés presó per Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell.Les concentracions sota el lema "Amb Catalunya, democràcia i llibertat", les places de San Sebastián, Irún, Bilbao i Vitoria s'han omplert de ciutadans que han cridat en contra de la repressió de l'estat espanyol i a favor de la llibertat dels presos polítics catalans. La mobilització ha estat organitzada per EH BILDU, ELA, LAB, ESK, STEILAS, HIRU, CNT, ETXALDE, EHNE i GURE ESKU DAGO on també hi han participat membres de l'Assemblea Nacional Catalana d'Euskal Herria.

