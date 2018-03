Revolta a Podem Catalunya contra la cúpula estatal per l'aval a Domènech

Les primàries per escollir el nou secretari general de Podem Catalunya no són precisament plàcides. L'aval de Pablo Iglesias a la candidatura de Xavier Domènech, coordinador general dels "comuns", per liderar la formació lila ha generat inquietud en els cercles, i encara més després que la comissió de garanties estatal de Podem hagi desatès l a impugnació presentada per una altra candidata, la senadora Celia Cánovas . Davant d'aquest escenari, la comissió de garanties democràtiques del partit a Catalunya, que havia admès a tràmit la impugnació, ha comunicat la seva "absoluta disconformitat" per la decisió dels òrgans estatals, que mostren un suport sense fissures a Domènech.En un comunicat al qual ha tingut accés, la comissió de garanties de Catalunya subratlla que la decisió emesa des de Madrid "no aplica ni interpreta la normativa interna de Podem, simplement l'omet i crea un relat en el qual deixa sense competències l'únic òrgan intern del partit [a Catalunya] que ha de vetllar per la seva qualitat democràtica". En el text, s'expressa que es "respecta l'estructura interna de partit", però també "els reglaments, normes i estatuts" de Podem.La impugnació de la candidatura de Domènech, que aspira a dirigir Catalunya en Comú i Podem a la vegada per fer efectiva la confluència entre partits que no va ser possible mesos enrere, ha obert un debat legalista dins de la formació lila. Aquesta setmana la comissió de garanties democràtiques estatal va declarar nul·la la resolució de la comissió de garanties de Catalunya , i va deixar via a lliure a Domènech per aspirar a la secretaria general.El comunicat emès en les darreres hores no és l'únic moviment de les bases a Catalunya. Els dirigents que van promoure la impugnació tenen la intenció de continuar denunciant les incompatibilitats de la candidatura del líder dels "comuns". Preveuen noves accions en els pròxims dies per defensar, segons el seu parer, l'autonomia de la formació lila.

Comunicat Podem Catalunya by naciodigital on Scribd

