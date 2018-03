Els CDR convoquen una mobilització a les 16h a la Rambla de Canaletes de Barcelona

Manifestació en protesta dels presos polítics Foto: Adrià Costa

▶ CONTRA LA REPRESSIÓ I CAP A LA REPÚBLICA!◀#EstemPreparades per una #vagageneral



📆 Avui diumenge 25

🕒 16h

🚩 Canaletes - BCN



Fem sentir la nostra veu, no renunciarem a res!#LlibertatPresosPolítics #PrimaveraCatalana #TrenquemLesCadenes pic.twitter.com/Ov7xjK5k1w — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 25, 2018

▶#ElPoderdelPoble és seguir organitzades als CDR arreu del país.◀



Avui hi ha diverses convocatòries descentralitzades però seguim treballant per aturar-ho tot i reafirmar-nos en la República i la llibertat dels presos i exiliats! NI UN PAS ENRERE! ✊ pic.twitter.com/kNYUp6aDhE — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) March 24, 2018

⚠️⚠️ Anem en Marxa lenta des de Girona fins a la Jonquera pic.twitter.com/aEdSuhpxk1 — @CDRSabadell (@cdrsabadell) March 25, 2018

La República no es fa des del sofà. Posa't en marxa, marxa lenta AP7!#NiUnPasEnrere #PrimaveraCatalana pic.twitter.com/sxcRebu3Dz — CDR Alt Ter 🎗 (@CDRAltTer) March 25, 2018

Marxa lenta cap a la Jonquera AP7#NiUnPasEnrere Hem dit PROU! pic.twitter.com/SoxP1Vftqv — CDR Roda de Ter (@CdrRoda) March 25, 2018

Ens hem trobat la marxa lenta dels @CDRCatOficial AP7 direcció La Jonquera. Mai m’havia agradat tant anar en caravana com avui ✊🏻✊🏻✊🏻 #LlibertatPresosPolitics #CDRenXarxa #EstemPreparades pic.twitter.com/eSfbASeG9T — Mireia🎗 (@mireiapumo) March 25, 2018

Els CDR han convocat una nova mobilització aquesta tarda a les 16 a la Rambla de Canaletes de Barcelona. Amb el lema "contra la repressió i cap a la República", la plataforma rebutja la repressió de l'Estat i els nous empresonaments de dirigents independentistes, i crida a "no renunciar a res" i a exigir la implementació de la República.A banda de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, els CDR han informat que treballen per "autrar-ho tot" amb una nova vaga general i reafirmar-se en la República i la llibertat dels presos i exiliats.Alhora, des de CDR locals, s'han impulsat marxes lentes a les principals vies del país per aquest diumenge. Aquest matí, diversos Comitès han informat de marxes lentes en diversos punts del terrotir. A continuació en teniu un recull. Dissabte, centenars de persones van tallar l'autovia A-7 a l'alçada de Tarragona.

