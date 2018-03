La falta de professors als instituts gironins obliga Ensenyament a contractar alumnes sense el màster

Com a mínim a Barcelona sembla que porten mesos agafant gent que ni ha cursat el màster, ni el cursa, ni tenen la intenció de fer-ho, per a substitucions de difícil cobertura, ja que la borsa està exhaurida per a certes especialitats. I evidentment, com que no tenen el màster, tampoc són a la borsa d'ensenyament que permet demanar aquestes places.



Remarco que parlo de persones, no de professors, en no tenir el títol de CAP o màster que habilita per donar classe, tot i que ja estiguin exercint.



O sigui que la novetat és que diguin públicament que permetran que aquestes persones ho faran, no que ho facin.



Si es fessin inspeccions per comprovar les titulacions de qui educa els nostres fills (tant en públiques com privades i concertades) rodarien caps, però amb la manca de professors que hi ha, sembla que això no interessa.