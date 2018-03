Dura crítica de l'exalcalde socialista de Terrassa a la poca empatia del PSC

Molt bla bla bla i després ni un mínim gest d'empatia amb els familiars. Aixecar-se no era política sinó humanitat. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) March 24, 2018

L'exalcalde socialista de Terrassa ha criticat l'actitud del PSC al ple del Parlament d'aquest dissabte. Jordi Ballart ha lamentat que no hi hagi hagut "ni un mínim gest d'empatia" dels diputats socialistes amb els familiars dels presos polítics.Després d'un discurs de to conciliador de Miquel Iceta, el grup socialista no va ni aplaudir ni mirar els familiars dels presos, una actitud que no ha agradat a Ballart i que ha indignat el món sobiranista. "Molt bla, bla, bla i després ni un mínim gest d'empatia amb els familiars", ha denunciat l'exalcalde. "Aixecar-se no era política, sinó humanitat", ha reblat.

