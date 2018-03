Míriam Hatibi: «Messi no és percebut com un immigrant perquè la classe social és important en el racisme»

Míriam Hatibi Foto: ACN

L'activista Míriam Hatibi (Barcelona, 1993) ha publicat el llibre Mira'm als ulls (Rosa dels Vents), un treball en què reflexiona sobre la integració, l'assimilació i la convivència a partir de la seva pròpia experiència. Amb l'obra, Hatibi explora en el descobriment "de ser diferent" i en la construcció d'una identitat plural. El treball fa una aposta per una societat "oberta" i "respectuosa" al mateix moment que desmunta "tòpics" i "estereotips" de la comunitat musulmana. L'activista lamenta que el racisme cap a la migració estigui determinat en molts casos per la classe social i assegura que sovint s'associa als musulmans a persones "no civilitzades". "Messi no és percebut com un immigrant. En canvi una persona que porta 30 anys treballant a Catalunya sí que se'l percep. Si ets pobre se't qüestiona perquè la classe social és un factor important pel racisme", ha subratllat Hatibi en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN).Amb Mira'm als ulls Hatibi busca fer reflexionar d'aquelles coses que "passaven per alt" per "avançar" i no "estancar-nos" com a societat. A partir de situacions de la seva vida personal que l'han "servit", la també portaveu de la Fundació Ibn Battuta, situa el fet que "et vegin diferent de la resta" i que se't situï "com una persona inferior" com les "pitjors" discriminacions en que s'ha trobat al llarg de la seva vida. Unes circumstàncies que, segons ha manifestat, es donen per la por que determinades persones senten cap a una comunitat musulmana que perceben "erròniament" com a "no civilitzada". "Com que es destaquen tant els assumptes negatius i s'invisibilitzen els positius, a vegades es percep la comunitat musulmana com a homogènia amb delinqüència, fracàs escolar, terrorisme o falta de desenvolupament com a protagonistes", ha expressat.Segons ha explicat, l'entorn laboral i la ficció televisiva són els entorns en què les persones migrades es poden sentir "més menystingudes". "El difícil accés a l'entorn laboral és el que arriba a afectar més però també quan a la ficció o no hi ha representació de la diversitat o bé està estereotipada. No pot ser que quan aparegui un sud-americà a la televisió sempre sigui un delinqüent, un musulmà el terrorista i un blanc l'heroi", ha criticat.Amb tot, Hatibi ha plantejat el llibre com una crida al respecte. "No cal estar d'acord per respectar-nos. La llibertat de cadascú acaba on afecta a l'altre, així que fins allà on la meva llibertat no molesti a ningú, que no es posin amb les meves decisions", ha reivindicat. En aquest sentit, l'activista ha celebrat que actualment hi hagi canals alternatius que ofereixen noves veus que ajuden "a pensar" fora del prejudici.Míriam Hatibi ha explicat que l'onada d'atemptats terroristes a Europa dels últims anys "no els ha ajudat" perquè els ha obligat a estar a primera línia donant explicacions "que no haurien de donar". "Els musulmans no estem obligats a donar explicacions pel que ha passat perquè ho han fet uns grups terroristes que s'aprofiten d'un missatge", ha explicat. "Hi ha persones que pensen que no hauríem de justificar-nos perquè entenen que la religió no està lligada en aquests atacs", ha apuntat.Pel que fa als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del passat agost, ha opinat que la societat "va actuar molt bé" perquè no es va permetre que els terroristes aconseguissin el seu objectiu. "Ells volien sembrar el terror, crear caos i dividir però la gent no va callar i no va actuar en base a la por. No van aconseguir el seu objectiu, tot i emportar-se moltes víctimes", ha dit.Hatibi ha considerat que l'amenaça terrorista és un fenomen que s'ha de combatre des d'una perspectiva mundial i que s'ha d'evitar de relacionar la religió amb el terrorisme. Amb el llibre que ha publicat, Hatibi espera que pels lectors sigui "un punt de partida" per pensar en molts temes i en com la societat "encaixa" les diferències. "Espero que els lectors reflexionin, en la mateixa línia que la meva o en una altra", ha conclòs.

