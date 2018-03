Elisenda Paluzie: «Hem de treballar per fer efectiva la República sense terminis»

🎥 @epaluzie, escollida presidenta de l'@assemblea 👉 Cal recuperar els ànims per encarar aquesta etapa crucial per a la llibertat del nostre poble. Suport incondicional als presos polítics i exiliats pel seu sacrifici. Un agraïment a tots els socis pel seu suport. #RepúblicaARA pic.twitter.com/aRqDzCQs3A — Assemblea Nacional (@assemblea) March 24, 2018

La flamant presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamat que cal "treballar per fer efectiva la República sense terminis" en una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio. La professora d'Economia de la UB ha instat l'independentisme a "no cedir ni un mil·limetre" davant l'ofensiva repressora de l'Estat. En aquest sentit, ha assegurat que rep l'encàrrec de presidir l'entitat sobiranista amb tranquil·litat malgrat que el seu predecessor, Jordi Sànchez, fa mes de cinc mesos que és a la presó.Sobre l'ara diputat de Junts per Catalunya, Paluzie ha explicat que els ha demanat que diguin a terme la seva tasca amb llibertat i que el seu empresonament no condicioni l'acció de l'entitat. La nova presidenta ha reivindicat també l'esperit de l'1-O per construir la República i tirar endavant el procés, i ha lamentat que el Parlament no hagi restituït el govern legítim. Paluzie ha tornat a demanar que Carles Puigdemont sigui investit president, donant resposta així "al que va votar la ciutadania".Paluzie ha estat escollida nova presidenta de l'ANC i agafa el relleu de Jordi Sànchez, ara diputat de JxCat a la presó. Així ho ha decidit el secretariat nacional de l'entitat aquest dissabte, reunit a Sant Cugat del Vallès, en la primera reunió després de les eleccions internes de dissabte passat, on també s'ha triat Joaquim Arnau com a tresorer. El nom de Paluzie ja era el que es preveia, després que les bases independentistes li donessin un suport molt majoritari fa una setmana i aquest dissabte els secretaris nacionals han validat el seu lideratge amb 71 vots a favor i 2 blancs -a banda, hi ha hagut quatre absències-.Paluzie ha reconegut que el fet que els seus antecessors en el càrrec, Carme Forcadell i Jordi Sànchez, siguin a presó preventiva no l'espanta. "Ja poden amenaçar, escapçar-nos... Per cada persona que escapcin en sortirà una altra", ha dit, tot assegurant que no té cap por en seguir defensant "la llibertat del nostre poble". Així ha assegurat que la nova cúpula de l'Assemblea no farà "cap pas endarrere". "Des del derrotisme no sumarem, però amb força aconseguirem la victòria", ha afegit.

