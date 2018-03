Mig centenar d'experts signen un manifest contra les interlocutòries de Llarena

Dolors Bassa, Raül Romeva i Carme Forcadell, al Suprem Foto: ACN

Mig centenar de catedràtics i juristes agrupats en el Col·lectiu Praga han signat un manifest de rebuig a les interlocutòries del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Consideren que no ha existit cap aixecament públic ni violent i, per tant, no es dona el delicte de rebel·lió. De la mateixa manera, asseguren que "no consten acreditats" els supòsits de malversació de fons públics. Apunten també que "la presó incondicional" per diversos dirigents independentistes "és sobrera, desproporcionada i, fins i tot, cruel" i recorden que "no concorren cap dels altres requisits per acordar presó provisional".Al manifest critiquen que "les valoracions sobre la ideologia dels processats són frontalment contràries als drets fonamentals de llibertat ideològica i de participació política". En conseqüència, exigeixen a les institucions de l'Estat una "rectificació urgent", l'alliberament de tots els representants polítics i socials empresonats i el "ple respecte" a les institucions catalanes.

Comunicat Ja n’Hi Ha Prou - Col·lectiu Praga by naciodigital on Scribd

