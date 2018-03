La dura reacció de Puigdemont a la «teatralització indignada» d'Arrimadas

| 7 comentaris Joan Serra Carné

Junts per Catalunya, ERC, CUP i "comuns" secunden Torrent en un "front comú" en defensa de la democràcia i els drets fonamentals després d'un ple sense votació | El PSC mostra incomoditat per la decisió del Suprem i marca distàncies amb Ciutadans i el PP al Parlament | Les forces independentistes enceten el compte enrere per formar Govern en plena ofensiva judicial per detenir els dirigents a l'exili