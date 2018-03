VÍDEO La petició de la filla de Turull

"Que no es perdi l'esperit de la gent indignada, han d'ajudar-nos a que surtin de la presó" Laura Turull a #FAQSprimaveraTV3 ▶ https://t.co/TcrskXMxjP pic.twitter.com/xWCJMg5WGL — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) March 24, 2018

Una de les filles de Jordi Turull, Laura Turull, ha estat entrevistada al programa Preguntes freqüents de TV3 després que aquest divendres el seu pare hagi estat empresonat de nou. Juntament amb els fills de Jordi Sànchez i Joaquim Forn, Laura Turull ha demanat a l'independentisme i "a la gent que se sent indignada" que "no es perdi l'esperit de l'1-O". "Aquells dies era una constant: 'No defalliu, fem el referèndum'". Ara la gent que el va fer l'han tancada a la presó", ha dit, i ha demanat que "aquesta gent, amb la mateixa eufòria", ha d'ajudar a treure els dirigents sobiranistes de la presó, "abans de fer qualsevol altra cosa".Laura Turull també ha lamentat que s'acusi el seu pare de "violent". "L'acusen de coses que saps que no són veritat. El meu pare no ha estat mai violent", ha assegurat. I ha admès que trobarà a faltar els "petits detalls" mentre el seu pare sigui a la presó.

