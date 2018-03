​Sánchez: «Ningú ha fet tant de mal a les institucions catalanes com l'independentisme»

Nuestro proyecto de cambio político defiende el cumplimiento íntegro de la ley y la Constitución. La izquierda no puede alinearse con los separatistas, es profundamente insolidario. No hay ninguna causa de izquierdas en el independentismo. Nuestros valores son los de la igualdad. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de març de 2018

Me gustaría compartir con vosotros estas tres reflexiones sobre lo que está ocurriendo en Catalunya. pic.twitter.com/7MtWjm6CpX — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 24 de març de 2018

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha tornat a carregar aquest dissabte contra l'independentisme després de la sessió del Parlament. A parer seu, "la seva aposta pel caos continua erosionant greument la convivència entre els catalans, i ha agregat: "Ningú ha fet tant de mal a les institucions catalanes com l'independentisme". Sánchez ho ha dit en un vídeo que ha penjat a les xarxes socials, on també ha criticat de nou els "comuns".Amb una piulada, el socialista ja havia reivindicat aquest migdia que l'esquerra "no pot alinear-se amb els separatistes" , perquè és "profundament insolidari", segons ha dit just després que s'hagi reunit el ple del Parlament i que el president de la cambra catalana, Roger Torrent, hagi llegit una declaració institucional que aposta per un front comú en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals El socialista ha marcat distàncies així amb els "comuns", ja que a la lectura de la declaració institucional ha participat el líder de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech. "No hi ha cap causa d'esquerres en l'independentisme", ha subratllat el líder dels socialistes, que ha reivindicat que els valors del seu partit "són els de la igualtat". Ha agregat que el seu projecte "de canvi polític" defensa "el compliment íntegre de la llei i la Constitució".Al vídeo ha redoblat les crítiques als "comuns". Segons Sánchez, "l'altra esquerra ha tornat a equivocar-se, s'ha tornat a situar al costat de l'independentisme, quan no hi ha cap bandera d'esquerres en la causa independentista", que ha titllat d'excloent, regressiva i insolidària. Considera que la solució ha de ser política, i els ha retret a ells i Ciutadans que hagin rebutjar participar a la comissió d'evaluació del model territorial que van obrir els socialistes.

