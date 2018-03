​Detingut un home a Barcelona per traficar amb cocaïna i maltractar la seva parella

Els dos quilos de cocaïna valorats en 117.000 euros. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 20 de març a Barcelona un home de 52 anys per traficar amb cocaïna i maltractar i amenaçar de mort la seva parella. L'individu havia viatjat en furgoneta des de València amb 2 quilos de droga valorada en 117.000 euros i un total de 64.000 euros en efectiu. La policia va rebre l'avís d'un incident en un bar després que una dona hi entrés demanant auxili perquè la seva parella l'estava amenaçant de mort.L'afectada va explicar que venien de València i que ell li havia confessat que transportaven 2 quilos de cocaïna en una furgoneta que havien deixat estacionada en un pàrquing públic. En aquell moment el detingut es va enfadar amb ella perquè no podia obrir la porta de la furgoneta per treure la droga i l'havia agredit a la cara. Després van agafar un taxi per anar a un hotel però pel camí ell continuava molt violent i la va amenaçar de mort, motiu pel qual la dona va baixar del taxi i va fugir corrents fins al bar.Paral·lelament, l'afectada va manifestar als agents dels Mossos que coneixia la seva parella des de feia dos anys i que durant aquest temps l'havia retingut a casa contra la seva voluntat i l'havia agredit en diverses ocasions. També va explicar que havien mantingut diverses relacions sexuals en les quals ella no podia moure els braços i sospitava que l'havia drogat amb alguna substància per anul·lar la seva voluntat.Mentre els agents parlaven amb la dona va arribar al bar la seva parella que –en veure la policia- va intentar fugir sense èxit, ja que va ser interceptat i detingut amb rapidesa. L'home va ser acusat inicialment d'un presumpte delicte de maltractament en l'àmbit de la llar, amenaces i agressió sexual. Durant l'escorcoll li van trobar a sobre 64.000 euros.Posteriorment, agents de la Unitat d'Investigació es van adreçar al pàrquing on estava estacionada la furgoneta i al seu interior es van localitzar 2 quilos de cocaïna, tal com havia explicat la víctima. Aquesta quantitat de droga podria tenir al mercat un valor de més de 117.000 euros. El detingut –de 52 anys, nacionalitat espanyola i amb domicili a València- va passar disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó i una ordre d'allunyament de la víctima.

