FOTOS i VÍDEOS La neu de primavera arriba a cotes força baixes

Imatge de neu a la carretera dels Rasos de Peguera. Foto: Pilar Márquez

Imatge de neu a la carretera dels Rasos de Peguera. Foto: Pilar Márquez



La neu, al Coll d'Estenalles. Foto: Pol Sardeny

La nevada a Santa Fe del Montseny Foto: Jesús Puigmartí

La Setmana Santa, com s'esperava , ha començat amb pluja generalitzada i neu a cotes força baixes. En punts de la meitat sud del país s'ha vist nevar a només 600-700 metres mentre que a la meitat nord no ha baixat dels 800-1.000 metres.S'ha pogut veure nevar amb ganes al Montseny, en punts elevats del Vallès Occidental com el coll d'Estenalles i també al Berguedà, com mostren les imatges de la carretera dels Rasos de Peguera, a nomes vuit quilòmetres de la capital de la comarca.

