El PDECat situa Maria Senserrich com a portaveu i renova l'equip negociador al Parlament

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i diputat, en un acte de Junts per Catalunya Foto: Junts per Catalunya

El consell nacional del PDECat ha pres dues decisions en clau interna. La primera ha estat la de nomenar Maria Senserrich com a portaveu de la formació, un càrrec que ha estrenat oficiosament aquesta setmana atenent els mitjans després de la reunió de la direcció i després dels empresonaments de Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa. Senserrich (Igualada, 1980) té experiència com a diputada -va ocupar un escó entre el 2010 i el 2017- i forma part de la nova fornada del partit.En el congrés fundacional del PDECat, la dirigent del partit va ser una de les encarregades de coordinar la ponència ideològica juntament amb Elsa Artadi. Va quedar fora de les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions del 21-D, però des de fa uns mesos forma part de la direcció, on fa de responsable territorial.La segona decisió que ha pres el consell nacional és situar com a negociadors del PDECat amb ERC i la CUP els diputats Lluís Font i Marc Solsona. El primer s'estrena al Parlament i és membre de l'executiva des de fa uns mesos, mentre que el segon ja té experiència com a diputat i president el consell d'acció municipal de la formació. Font i Solsona se sumen a l'equip que ja està establert a JxCat i que lideren Elsa Artadi i Eduard Pujol, portaveu i portaveu adjunt, respectivament, del grup parlamentari.Tots dos han assistit aquest dissabte al consell nacional del PDECat. Es tracta d'un gest rellevant, en la mesura que les relacions entre el partit i la candidatura no sempre han estat senzilles. El nomenament de Solsona i Font obeeix a l'empresonament de Rull i Turull, que exercien com a negociadors en nom del partit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)