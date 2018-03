«Si em tanquen, vull que sigui amb el cap ben alt»: el missatge de Turull al PDECat

Marta Pascal i Neus Munté, en el consell nacional del PDECat Foto: PDECat

Marta Pascal, coordinadora general del PDECat, ha llegit el fragment d'un missatge que li va fer arribar Jordi Turull quan va tenir consciència que, possiblement, no podria assistir al consell nacional que aquest dissabte celebra el partit a Barcelona. "Si em tanquen, ho vull fer amb el cap ben alt. N'estic molt convençut. Vull poder-me mirar tothom als ulls. Us estimo", ha llegit Pascal, visiblement emocionada.La dirigent nacionalista també ha tingut un record especial per a Josep Rull, també empresonat, i els ha dedicat un poema de Miquel Martí i Pol.El consell nacional del PDECat s'ha reunit aquesta dissabte a la tarda sota l'influx dels nous empresonaments de líders independentistes. Pascal ha fet una crida a "tirar endavant amb lucidesa i determinació" i ha exigit "aixecar ja el 155". "Ens exigim a formar un Govern el més aviat millor que ens permeti tirar endavant", ha apuntat. Aquesta reflexió sorgeix d'una reunió prèvia de la cúpula en la qual la majoria de les intervencions, segons fonts consultades per, han anat en aquesta línia."Ens hem de sentir forts i estar units per totes les adversitats. Però ens en sortirem. Tinc tota la confiança del món en aquest espai polític", ha ressaltat Pascal, que ha defensat que els empresonats saben que "no defallirem". "Les famílies, es formin de la manera que es formin, el que fan és estimar-se i acompanyar-se. Les decisions d'ahir no només ens interpel·len als que formem part del món sobiranista, sinó a tots els demòcrates de l'Estat, i a tots els demòcrates europes. A tota aquella gent que pensa que la democràcia ha de ser l'espai per opinar i construir", ha insistit.La dirigent sobiranista ha reclamat "obrir les portes" per anar a buscar tota aquella gent que se sent interpel·lada per aquesta situació "tan complicada". "Si som més, ens podrem ajudar més. El país necessita que emprenguem el lideratge per trobar les solucions en aquesta situació de bloqueig", ha apuntat la coordinadora general del PDECat, que portava al damunt el discurs d'investidura de Turull.Pascal, com Artur Mas i Neus Munté, no està processada per Pablo Llarena, i ha indicat que se senten "tristos i compungits". "Li vaig prometre al Josep Rull que, passés el que passés, no defalliríem. Gràcies de cor a tots plegats, sentim frustració impotència i ràbia per les decisions que es van prendre ahir", ha assegurat la coordinadora general del PDECat, que s'ha referit a les famílies. "Durant un temps plorarem, sentirem aquesta ràbia, però estarem convençuts que aquest sentiment d'impotència només el podem canalitzar cap a tenir més força, més unitat, més conviccions i per seguir ferms en aquest procés que estem vivint", ha reflexionat la dirigent sobiranista.Els diputats de Junts per Catalunya (JxCat) també han assistit al consell nacional, i Pascal els ha donat la benvinguda. "Sou a casa vostra. Bevem dels mateixos ideals, tenim les mateixes aspiracions i els mateixos objectius. Sigueu benviguts", ha ressaltat la coordinadora general del PDECat en els primers minuts d'intervenció, i això ha generat un aplaudiment dempeus dels quadres de la formació. La invitació als diputats de JxCat ha estat directament de Mercè Conesa, presidenta del consell nacional i presidenta de la Diputació de Barcelona.Abans de la reunió del consell nacional, la cúpula del partit ha analitzat la situació sorgida de l'empresonament de Jordi Turull, candidat a la presidència de la Generalitat. El partit, com és habitual des de fa uns mesos, ha deixat cadires buides amb els noms dels empresonats i exiliats a primera fila, en senyal de suport. S'ha projectat un vídeo amb música de Mishima -la cançó Qui més estima - recordant els damnificats judicials del procés.

