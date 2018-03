Tornen a tallar l'A-7 a Tarragona en contra de la repressió de l'Estat

Més de 300 persones es concentren davant la presó de Tarragona i exigeixen la llibertat dels presos polítics https://t.co/oGwBGlwDkZ pic.twitter.com/hM4fATEg6Y — NacióTarragona (@naciotarragona) 24 de març de 2018

VÍDEO Cremen fotos de Felip VI i del jutge Llarena al tall de l'A-7 a Tarragona; informa @JonathanOca https://t.co/2BUOTyhHXd pic.twitter.com/8hIUzbOlRP — NacióDigital (@naciodigital) 24 de març de 2018

Tall de l'A-7 a Tarragona. Foto: Jonathan Oca

Les mobilitzacions a Tarragona contra la repressió de l'Estat continuen. Aquesta tarda, per segon dia consecutiu, centenars de persones han tallat l'autovia A-7 al pas per la capital tarragonina.Els manifestants han arribat a la via ràpida després de concentrar-se a l'exterior de la presó. Unes 500 persones s'han mobilitzat convocades pels CDR de la ciutat i s'han manifestat al darrere de pancartes amb els lemes "Primavera catalana" i "El poble mana, República ara".Una vegada han tallat l'autovia, alguns dels manifestants han cremat fotos del rei Felip VI i del jutge Pablo Llarena, responsable dels empresonaments.Ahir a la nit, unes 200 persones van tallar la via fins que van ser desallotjats pels Mossos d'Esquadra. Altres grups de manifestants van bloquejar altres vies catalanes com la la C-17 a Parets del Vallès i la N-152 a la frontera entre Puigcerdà i la Catalunya Nord , l'N-II a Vilassar de Mar o la N-340 a l'Arboç i a Molins de Rei. També es va tallar el túnel de Bracons a la Garrotxa

