​El Sindicat de Periodistes denuncia l'agressió dels Mossos a cinc fotògrafs

Exigim des d @periodistes_cat q se’ns deixi treballar. Demano el màxim respecte per la feina dels periodistes i més si van correctament identificats amb els braçals i armilles tal i com tenim acordat amb @mossos. Prou agressions! — Neus Bonet (@nbonet_catradio) 24 de març de 2018

Condemnem les agressions de la Brimo dels @mossos contra diversos periodistes que cobrien la manifestació aquest vespre #MapaCensura https://t.co/vq0kh5XEQu — Grup Barnils (@GrupBarnils) 23 de març de 2018

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha denunciat a través d'un comunicat que cinc fotògrafs van ser agredits per agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra durant la manifestació de divendres a la tarda . L'SPC ha qualificat d'"inadmissible la brutalitat de l'acció policial contra una companya que va ser colpejada durament al pit" i que ha hagut de ser operada en les darreres hores.Davant d'això, ha criticat "la descoordinació policial" que hi va haver a la cruïlla entre Provença i Roger de Llúria, on van tenir lloc les agressions. A més, ha mostrat la seva solidaritat amb els fotògrafs afectats i s'ha posat a la seva disposició per dur a terme "les actuacions que creguin oportunes per tal que es depurin les responsabilitats que corresponguin sobre els agents que van protagonitzar les accions violentes".El Sindicat de Periodistes de Catalunya ha assegurat que "aquesta és una història que es repeteix". "No és la primera vegada que succeeixen episodis d'aquesta naturalesa", ha reflexionat en veu alta.L'SPC ha recordat que "els professionals de la informació que cobreixen manifestacions i esdeveniments" ho fan per "garantir el dret a la informació de la ciutadania". "Impedir-ho, especialment amb violència, és un greu atemptat contra un dret democràtic, constitucional i ciutadà", ha reblat.La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, també ha demanat a través de les xarxes socials "màxim respecte per la feina dels periodistes i més si van correctament identificats amb els braçalets i armilles com tenim acordat amb Mossos". També el grup de periodistes Ramon Barnils va condemnar aquest mateix divendres al vespre "les agressions contra diversos periodistes".Fonts dels Mossos d'Esquadra han informat a Europa Press que l'actuació policial a l'encreuament entre Roger de Llúria i Provença es va realitzar després del llançament d'ous, pintura, ampolles de vidre, llaunes i bengales contra la línia policial i després d'advertir els manifestants que actuarien.Les mateixes fonts han precisat que un grup de periodistes es trobava dins del cordó policial i que se'ls va demanar que sortissin, però que alguns es van negar i van haver de ser resituats mitjançant un "ús proporcionat de la força". Des de la policia catalana, han ressaltat que "en cap cas" la seva intenció és impedir la tasca dels periodistes i que els agents van resituar els professionals per també protegir-los dels llançaments d'objectes.

