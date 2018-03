L'abat de Montserrat emplaça l'Estat a un «diàleg sense humiliacions»

L'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, durant una conferència Foto: ACN

Nou pronunciament de l'abat de Montserrat, Josep M. Soler, sobre la situació política a Catalunya. Soler ha subratllat en un comunicat que "els empresonaments preventius" dels dirigents independentistes, "incomprensibles per a molta gent", estan generant una "inquietud notable" entre la ciutadania catalana. Per això, ha emplaçat l'Estat a fer possible un "diàleg sense humiliacions". "Molts, des de fa temps, el demanem", ha subratllat.El pare abat Montserrat, que ja va visitar els "Jordis" a Soto del Real i, infructuosament, també va intentar reunir-se amb Oriol Junqueras a Estremera - tal com va avançar NacióDigital - ha recordat a les autoritats espanyoles que la reclusió dels polítics catalans "dificulten la possibilitat d'una distensió que faciliti camins de solució al problema polític". Per Soler, aquest diàleg ha de permetre "superar la situació d'una forma pacífica i democràtica, tal com deien els bisbes de Catalunya en la seva nota del 16 de febrer passat".I com és la situació política que es viu avui a Catalunya? Segons el pare abat de Montserrat, ha esdevingut "molt preocupant i molt dolorosa". "Cal que cadascú tregui el millor d'ell mateix" per avançar en la construcció d'una solució. Soler ja va animar els partits catalans a trobar "consensos i acords" per formar Govern en l'homilia de dilluns passat

